Dix ans de la Cité du Vin : une architecture audacieuse devenue symbole de Bordeaux

La Cité du Vin célèbre son dixième anniversaire. Retour sur l'histoire de ce bâtiment emblématique, son architecture unique et son impact sur le tourisme et la métamorphose urbaine de Bordeaux.

La Cité du Vin de Bordeaux célèbre cette année ses dix ans d'existence, marquant une décennie depuis son inauguration le 31 mai 2016. Devenue un véritable emblème de la métamorphose urbaine de la ville, elle attire chaque année près de 400 000 visiteurs, s'imposant comme une attraction touristique majeure de la région.

Son architecture audacieuse, imaginée par l'agence XTU Architectes, évoque les formes fluides d'une carafe à décanter ou du grain de raisin en rotation, et sa structure sans angles droits a représenté un défi technique de taille. Le chantier, d'un coût de 94 millions d'euros, a été une course contre la montre, notamment en raison de la découverte de vestiges de la Seconde Guerre mondiale sur le site des Bassins à flot.

Aujourd'hui, le bâtiment en verre, béton, aluminium et bois, fait partie intégrante du paysage girondin et symbolise pleinement la place de Bordeaux comme capitale mondiale du vin. Les visites architecturées, menées par des guides comme Fanny Salles, permettent de comprendre l'histoire de ce lieu qui, au début, n'a pas été unanimement salué par les Bordelais. Le parcours intérieur mène jusqu'au belvédère du huitième étage, offrant une vue panoramique sur le quartier de Bacalan et toute la rive droite.

Cette décennie a confirmé le statut de la Cité du Vin comme première pierre d'un quartier en pleine mutation et comme carrefour culturel et touristique, donnant raison aux promoteurs du projet et à l'ancien président François Hollande qui l'avait présenté comme un symbole pour Bordeaux et la France. Pour ses dix ans, de nouvelles animations et expositions sont proposées au public, invitant à redécouvrir cet espace unique où le verre, la lumière et les matériaux s'assemblent pour célébrer l'univers du vin.

L'édifice, qui aborde une rondeur suggestive dès l'extérieur, révèle à l'intérieur des espaces thématiques inspirés des étapes de la vinification, comme le plafond en forme de bulle de fermentation au rez-de-chaussée ou la représentation macroscopique du liège au deuxième étage. La Cité duVin s'est ainsi imposée en dix ans comme un incontournable, témoignant avec succès de la capacité de Bordeaux à allier patrimoine, innovation et attractivité internationale





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