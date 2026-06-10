Diverses mesures de protection juridique pour un adulte

Ce texte fournit une information sur les différentes mesures de protection juridique prises pour un adulte, en expliquant les conditions de mise en place de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de l'habilitation familiale. Il détaille également les avantages et les inconvénients de ces mesures, en particulier la plus souple, l'habilitation familiale, qui est exercée par un proche de la personne protégée. Enfin, il détaille les démarches à suivre lors de la mise sous habilitation familiale, en particulier l'information à donner à la banque de la personne protégée et les mesures qu'elle met en place.

Le texte est conçu et proposé par Bayard Média Développement. Il aborde les différentes mesures de protection juridique pour un adulte, en expliquant les conditions de mise en place d'une sauvegarde de justice , d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une habilitation familiale .

Il évoque également les avantages et les inconvénients de ces mesures, en particulier la plus souple, l'habilitation familiale, qui est exercée par un proche de la personne protégée. Enfin, il détaille les démarches à suivre lors de la mise sous habilitation familiale, en particulier l'information à donner à la banque de la personne protégée et les mesures qu'elle met en place





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