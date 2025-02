Divergence d'Altitude et Problèmes de Communication: Les Enquêtes Se poursuivent après la Tragédie Aérienne près de Washington

L'enquête sur la collision mortelle entre un hélicoptère Black Hawk et un avion de ligne American Airlines Bombardier CRJ700 près de Washington en janvier se poursuit. Des divergences d'altitude, des problèmes de communication avec la tour de contrôle, et un manque d'accès aux communications des autres appareils sont mis en lumière.

Que s'est-il réellement passé dans les dernières secondes avant la tragédie aérienne près de Washington ? Les enquête urs de la NTSB tentent d'éclaircir les circonstances de la collision mortelle entre un hélicoptère militaire Sikorsky Black Hawk et un avion de ligne American Airlines Bombardier CRJ700 , qui a fait 67 morts fin janvier.

Lors d'une conférence de presse vendredi, Jennifer Homendy, directrice de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB), a révélé une « divergence » d'altitude signalée par les pilotes de l'hélicoptère. Alors que le pilote annonçait voler à 300 pieds, son instructeur indiquait 400 pieds. « Aucun des pilotes n'a fait de commentaire à propos de la divergence d'altitude », a-t-elle relevé. L'analyse des enregistreurs de bord a permis de situer l'hélicoptère à 278 pieds au moment de la collision. Mais Jennifer Homendy a mis en garde : « Cela ne signifie pas que c'est ce que l'équipage du Black Hawk voyait sur les altimètres barométriques dans le cockpit. Nous constatons des informations conflictuelles dans les données. » Par ailleurs, des problèmes de communication avec la tour de contrôle ont été identifiés. Un enregistrement des conversations de l'ATC révèle que l'hélicoptère aurait dû « passer derrière le CRJ », une instruction qui ne figure pas sur l'enregistreur vocal du Black Hawk. « 'Passe derrière le…' a été transmis par l'ATC. Cela n'a pas été entendu sur l'enregistreur vocal du Black Hawk », a insisté Jennifer Homendy.Autre élément troublant : l'hélicoptère n'entendait que les communications émises par la tour de contrôle, et non celles des autres appareils. « Donc, seulement la moitié des conversations », a-t-elle précisé. L'enquête se poursuit avec un travail approfondi sur la visibilité. « Nous pensons que l'équipage de l'hélicoptère portait des lunettes de vision nocturne probablement pendant tout le vol », a indiqué Jennifer Homendy. Si la récupération des éléments matériels est terminée, la NTSB analyse désormais en profondeur ces multiples anomalies techniques et communicationnelles pour comprendre comment une telle tragédie a pu se produire





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Tragédie Aérienne Collision NTSB Black Hawk CRJ700 Divergence D'altitude Communication Tour De Contrôle Enquête

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Modification d'itinéraire vers le Larzac : Une divergence d'opinionsUn changement d'itinéraire pour accéder au plateau du Larzac suscite des débats entre les propriétaires de la parcelle et les riverains. Si les propriétaires justifient cette modification par des raisons pratiques et de bien-être animal, certains riverains dénoncent un tracé trop complexe et une privatisation de l'accès au chemin.

Lire la suite »

Divergence des politiques monétaires de la BCE et de la FedL'inflation aux États-Unis et en Europe a ralenti, mais reste élevée. La BCE et la Fed adoptent des approches différentes face à cette situation : la BCE poursuit sa baisse de taux, tandis que la Fed se montre plus prudente et maintient les taux. Cette divergence pourrait perdurer, notamment en raison des différentes priorités des deux institutions.

Lire la suite »

Turquie: colère après la mort de 66 vacanciers dans l'incendie d'un hôtel d'altitudeLa colère gronde mardi soir dans la station de ski de Kartalkaya, dans le centre de la Turquie, où l'incendie d'un hôtel de luxe apparemment dépourvu d'alarmes a fait au moins 66 morts et 51 blessés.

Lire la suite »

Turquie: colère et deuil après la mort de 76 vacanciers dans un hôtel d'altitudeLa colère gronde en Turquie et dans la station de ski de Kartalkaya (centre) où l'incendie d'un hôtel de luxe apparemment dépourvu de systèmes de sécurité a fait mardi au moins 76 morts, selon le dernier bilan disponible en soirée.

Lire la suite »

Deux skieurs néerlandais coincés à plus de 2300 mètres d'altitude à Val d'IsèreDeux skieurs néerlandais, âgés d'une quarantaine et de 74 ans, ont passé une nuit à plus de 2300 mètres d'altitude à Val d'Isère après être restés bloqués dans leur descente de hors-piste. Les secours ont reçu un appel vers une heure du matin et ont mis en place une opération de recherche avec une équipe au sol et un hélicoptère. Les deux hommes ont été retrouvés sains et saufs vers 7h30, après plus de 6 heures de recherche.

Lire la suite »

La dune du Pilat perd de l'altitudeL'Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine a effectué ses relevés annuels de la dune du Pilat en mai 2024, révélant une hauteur de 101 mètres, la troisième altitude la plus basse enregistrée depuis 2009. Des tempêtes intenses durant l'hiver 2023-2024 ont provoqué une érosion marine significative, tandis que la dune continue de s'étaler et de se déplacer vers l'intérieur des terres.

Lire la suite »