Avoir des vitres sales peut rapidement se voir, en particulier lorsqu'il y a un rayon de soleil. Pour des fenêtres, des miroirs ou encore des verrières impeccables sans effort, rien de tel qu'un robot laveur de vitres.

Dites adieu à la corvée de nettoyage de vitres avec ces robots laveurs de vitres à moins de 100 euros // PexelsAvoir des vitres sales peut rapidement se voir, en particulier lorsqu'il y a un rayon de soleil.

Pour des fenêtres, des miroirs ou encore des verrières impeccables sans effort, rien de tel qu'un robot laveur de vitres. Il suffit de le positionner sur la surface vitrée à nettoyer, et il prend le relais. Pour vous équiper, faites confiance au site de vente en ligne Cdiscount. Il propose un large choix d'appareils parmi les plus performants, et surtout au meilleur prix.

Vous trouverez ainsi à coup sûr celui fait pour vous. Pour profiter d'encore plus d'avantages, pensez à rejoindre le programme de fidélité Cdiscount à Volonté. Il donne accès à des remises exclusives, à la livraison express offerte et illimitée, ou encore au cagnottage lors de vos achats. L'abonnement est à 29 euros par an et vous pouvez faire un essai gratuit de 6 jours.

Vous hésitez à vous offrir un robot laveur de vitres ? Cet appareil présente pourtant un grand nombre d'avantages en comparaison d'un lavage à la main. Le premier point, c'est bien sûr le gain de temps considérable. Laver ses surfaces vitrées manuellement prend beaucoup de temps entre le lavage et le séchage.

Si vous lavez de grandes surfaces, vous risquez en plus d'avoir besoin de beaucoup de chiffons et de vous interrompre dans votre tâche. Un robot laveur de vitres lui s'occupe de tout pendant que vous pouvez faire autre chose et la plupart des appareils disposent de réservoirs suffisamment grands pour traiter toute une fenêtre avec un seul remplissage. Un robot laveur de vitres vous fait par extension économiser de l'énergie car cette corvée peut être assez fatigante.

Si vous devez atteindre des zones difficilement accessibles, il y parviendra bien plus facilement, et sans risque de chute pour vous. Un robot laveur de vitres présente certes un coût à l'achat, mais ce dernier est généralement vite rentabilisé face à ses divers avantages. En particulier si vous choisissez le vôtre parmi ces robots laveurs de vitres à moins de 100 euros chez Cdiscount.

Pour trouver le robot laveur de vitres idéal, il est important de considérer plusieurs critères en fonction de ses besoins. Tout d'abord, la surface à traiter. Vous ne ferez pas le même choix si vous avez quelques fenêtres de petite ou moyenne taille que si vous avez de nombreuses grandes baies vitrées chez vous. Plus vous avez de surfaces vitrées à nettoyer et plus vous avez besoin d'un appareil performant et doté d'un grand réservoir d'eau.

Intéressez-vous également à la puissance d'aspiration, exprimée en pascal (Pa), du robot laveur de vitres que vous envisagez d'acheter. C'est grâce à elle que l'appareil adhère bien à vos vitres et ne risque pas de tomber au sol, elle doit donc être adaptée à chaque situation. Pour de petites fenêtres verticales et un usage occasionnel, un modèle entrée de gamme d'une puissance d'aspiration entre 2 000 et 3 000 Pa suffit.

Pour un usage domestique et des baies vitrées, misez sur un appareil milieu de gamme entre 3 000 et 5 500 Pa. Seuls les professionnels auront besoin d'un robot laveur de vitres plus puissant. Pensez aussi à comparer les options comme le type de navigation disponible, le nombre de chiffons fournis, ou encore le fait que l'appareil revienne à son point de départ pour un rangement plus facile





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