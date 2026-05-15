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Distributeurs de carburant : Bercy répond aux accusations de profitisme en crise

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Distributeurs de carburant : Bercy répond aux accusations de profitisme en crise
Prix À La PompeDistribiteurs De CarburantBercy
📆5/15/2026 1:38 PM
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La réponse de Bercy aux accusations de profitisme des distributeurs de carburant en période de crise est la suivante : les contrôles de la répression des fraudes montrent que les stations-service affichent bien les bons prix. Les marges n’ont pas explosé et sont même légèrement inférieures à celles d’avant-guerre.

La question revient à chaque fois que les prix à la pompe s’envolent : les distributeurs de carburant sont-ils des profiteurs de crise ? En apparence oui, quand les prix flambent à la pompe.

Mais Bercy a justement voulu répondre à cette accusation. Les contrôles de la répression des fraudes montrent que les stations-service affichent bien les bons prix. Depuis le début du conflit, les marges n’ont pas explosé et sont même légèrement inférieures à celles d’avant-guerre. Les explications de Stéphanie Coleau

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Prix À La Pompe Distribiteurs De Carburant Bercy Contrôle De La Répression Des Fraudes Marges Crise

 

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