Distributeur de savon électrique Livarno : Fonctionnalités et prix chez Lidl

Découvrez le distributeur de savon électrique Livarno chez Lidl. Hygiénique, rechargeable et équipé d'un capteur sans contact, il est disponible à 6,99 euros pour un usage pratique à domicile.

Le distributeur de savon électrique Livarno s'impose comme une solution pratique pour l'hygiène quotidienne au sein des foyers. Ce dispositif sans contact, proposé par la grande distribution Lidl, intègre un capteur de mouvement qui détecte vos mains pour libérer le produit automatiquement.

Conception technique et autonomie

L'appareil fonctionne sur la base de 4 piles qui sont incluses directement dans l'emballage, garantissant une mise en service immédiate sans achat complémentaire. La conception intègre une base antidérapante robuste qui assure la stabilité du flacon et prévient tout risque de glissement accidentel sur le plan de travail.

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Le réservoir est conçu pour être rempli avec une grande variété de fluides, incluant non seulement du savon liquide traditionnel mais aussi des désinfectants pour les mains ou du liquide vaisselle. Cette polyvalence permet d'adapter l'accessoire à différents besoins domestiques tout en maintenant un niveau d'hygiène élevé.

Norme de protection et usage familial

La structure boîtier s'ouvre entièrement, facilitant considérablement la recharge du contenu liquide. La résistance du modèle est certifiée selon la norme IPX6, ce qui offre une protection contre les projections d'eau et assure une longévité accrue dans des environnements humides comme les salles de bains.

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Le mécanisme évite les jets trop puissants qui éclaboussent fréquemment les vêtements avec les savons classiques. Un bouton marche/arrêt est également disponible pour limiter le gaspillage, une fonction particulièrement utile lorsque des enfants sont présents dans le foyer.

Disponibilité et tarif promotionnel

Ce modèle spécifique de distributeur automatique est actuellement commercialisé au prix de 6,99 euros sur le site officiel de Lidl. Cette offre s'inscrit dans une gamme de produits électroménagers plus large, incluant des articles de cuisine et de nettoyage proposés par des marques comme Tineco et SILVERCREST.

L'accessoire répond à la demande croissante pour des méthodes de lavage des mains qui préviennent la transmission des bactéries. En éliminant le besoin de toucher directement le flacon, il représente une alternative moderne aux systèmes manuels traditionnels pour les espaces domestiques modernes.