L'Association du grand littoral atlantique (Aglia), créée pour favoriser la collaboration entre élus, professionnels de la mer et chercheurs, vient d'être dissoute dans le plus grand secret. Cette décision laisse de nombreux interrogations et déception, notamment auprès des professionnels qui voyaient dans l'Aglia un outil précieux pour défendre leur filière face aux enjeux économiques et environnementaux.

L’Association du grand littoral atlantique ( Aglia ), créée en 1988 à Rochefort, avait pour objectif de réunir élus , professionnels de la mer et chercheurs afin de promouvoir l'évolution des pratiques de pêche . Son fonctionnement, basé sur la collaboration et l'échange, visait à écouter les attentes des professionnels, à lancer des programmes scientifiques et à informer les élus pour qu'ils puissent défendre efficacement la filière .

Cependant, malgré son succès et son absence de déficit, l'Aglia a été dissoute discrètement au début de l'année 2024, laissant les professionnels et les chercheurs désemparés. L'une des raisons avancées est la perte d'implication de certains élus, qui ne se sentent plus concernés par les enjeux de la filière. D'autres pointent du doigt les problèmes de gouvernance internes, notamment un management vertical de la direction et des dysfonctionnements qui ont engendré une ambiance négative et une souffrance au travail. L'un des anciens présidents de l'Aglia, François Patsouris, déplore ce « gâchis » et souligne l'importance de l'association dans la promotion de projets comme le réensemencement des bancs de Saint-Jacques, le pescatourisme et l'installation de cages en béton pour protéger les poissons. Le président du Comité régional des pêches, Serge Larzabal, partage la même indignation et le sentiment d'injustice face à la dissolution de cette structure qui a joué un rôle essentiel dans la défense de la filière pêche et ostréicole. L'ancien vice-président de l'Aglia, Benoît Biteau, met en garde contre les dérives d'une gestion laxiste et la passivité des élus. Il rappelle que l'Aglia était un outil précieux à la disposition des professionnels et qu'il est aujourd'hui important de tirer les leçons de cette expérience pour éviter que des structures similaires ne subissent le même sort





