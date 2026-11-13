Disparition Marion Wagon : le pôle Cold Case lance un appel à témoins pour un suspect de 60 ans

Trente ans après la disparition de Marion Wagon à Agen, le pôle national des crimes sériels ou non élucidés relance l'enquête grâce à un témoignage clé sur un homme suspecté.

Samedi 14 novembre 2026 marque le trentième anniversaire de la disparition tragique de Marion Wagon. Depuis sa disparition le 14 novembre 1996 à Agen, l'enquête menée par le pôle national des crimes sériels ou non élucidés ( PNCSE) de Nanterre progresse grâce à une nouvelle piste majeure. L'équipe judiciaire s'apprête à lancer un appel à témoins urgent pour identifier un homme d'environ 60 ans, suspecté d'avoir croisé la route de la fillette.

Une audition clé révèle un comportement suspect

Le pôle Cold Case de Nanterre, en charge du dossier depuis 2022, vient d'entendre une femme de 43 ans qui fournit des indices précis. Cette audition s'est déroulée récemment sous la commission rogatoire de la juge d'instruction Sabine Khéris, via les gendarmes de la section de recherches (SR) de Bordeaux. La testimonial, âgée de 13 ans le 14 novembre 1996, se souvient avoir été suivie par un inconnu au comportement inquiétant alors qu'elle rentrait du collège Paul-Dangla à Agen.

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Elle décrit un homme d'une trentaine d'années à l'époque, teint mat, brun, au allure soignée et portant un pull bleu torsadé sur le dos. Terrifiée, elle a pressé le pas avant de se réfugier en urgence dans l'appartement d'un ami situé au 2 bis, rue Lisbonne. Ce lieu présente une importance stratégique car il se trouve sur le trajet entre l'école élémentaire Sembel et le domicile des parents de Marion Wagon.

Méthode et analyses ADN pour identifier le présumé auteur

La justice prend ce témoignage tardif avec la plus grande attention, confirmant l'hypothèse déjà soulevée par les traces laissées par les chiens pisteurs en 1996. Ces chiens s'étaient arrêtés devant un local spécifique dans la résidence du 2 bis, rue Lisbonne. Pour faire avancer l'enquête, les policiers ont réalisé des prélèvements discrets dans ce même lieu peu avant l'été 2026, afin d'obtenir un profil génétique compatible avec celui du suspect potentiel.

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En parallèle, des travaux scientifiques majeurs permettent désormais d'affiner les recherches. En février 2025, l'ADN de Marion Wagon a été reconstitué avec succès grâce à l'intervention d'un laboratoire bordelais. Les experts ont travaillé sur les 800 prélèvements effectués dans les cinq cartons contenant les affaires de la fillette conservés par ses parents, faisant preuve d'une patience extrême pour extraire le matériel génétique nécessaire.

Cette avancée technique s'inscrit dans la méthode résolument différente appliquée par la juge Sabine Khéris depuis 2022. Elle a entièrement requalifié le dossier en effectuant des déplacements sur le terrain à Agen et en réalisant des visites informelles chez les parents de la disparue. Cette approche minutieuse vise à recueillir de nouveaux éléments pour combler les lacunes des vingt-six années d'investigation précédentes.

Impact sur la famille et prochaines étapes de l'enquête

Cette nouvelle dynamique porte espoir pour la famille Wagon, soutenue par Me Robin Senié-Delon, avocat de la famille. L'avocat toulousain a rappelé l'importance du lieu du 2 bis, rue Lisbonne, qui a également intéressé les enquêteurs pour sa localisation stratégique. Un jeune homme suspecté de viol sur mineur, résidant aux Pradines près de la disparue, avait été accusé un an après sa disparition avant de se suicider en 1998, laissant planer le doute.

Les analyses ADN des nouveaux prélèvements effectués dans la résidence sont actuellement en cours au laboratoire. Ces résultats pourraient permettre d'identifier formellement l'homme décrit par la témoin, aujourd'hui âgé d'une soixantaine d'années, et de reconstituer le parcours de Marion Wagon le jour de sa disparition. Le pôle national des crimes sériels ou non élucidés reste mobilisé pour éclaircir cette affaire vieille de trois décennies.