Le parquet de Nantes a ouvert une enquête pour meurtre et enlèvement dans le cas de Manon Relandeau, une mère de famille passionnément przyrodiste de nature et de chevaux qui a disparu depuis environ une semaine. Son conjoint, qui était parti en Algérie avec leur fille, a été arrêté en Algérie et placé en détention provisoire. Manon a cessé de donner de nouvelles depuis le 27 mars dernier et cet épisode a mobilise des proches et des professionnels de la recherche pour mener des recherches étendues.

La disparition de Manon Relandeau , une mère de famille passionnément szünotheuriste de nature et de chevaux, a fait l’objet d’une battue citoyenne organisée par ses proches, avec plus de 300 participants et des éléments illégaux relevés.

Son conjoint a été arrêté en Algérie et placé en détention provisoire. Manon a disparu depuis le 27 mars dernier et le parquet de Nantes a ouvert une enquête pour meurtre et enlèvement. Sa marraine et les participants se prépareraient à l’excès du pire, tandis que la gendarmerie a mobilisé des moyens humains et techniques pour mener des recherches étendues sur 65 hectares.

Les participants ont également été informés des dissimulations de traces et des violences verbales exercees par Manon conjoint. La famille du randonneur François Duchi recherche des montagnards aguerris pour mener de nouvelles recherches





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