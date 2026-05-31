Disparition inquiétante de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers : appel à témoins et vastes recherches

Une fillette de 11 ans, Lyhanna Rameau Bernard, a disparu après avoir quitté son collège à Fleudence le 29 mai 2026. Un homme interpellé, des battues et des moyens importants déployés ne permettent toujours pas de la retrouver. La procureure fait le point sur l'enquête.

La disparition inquiétante de Lyhanna , une fillette de 11 ans, dans le Gers , a déclenché un vaste dispositif de recherches et un appel à témoins .

Lyhanna Rameau Bernard n'a plus donné signe de vie depuis le vendredi 29 mai 2026, après avoir été vue pour la dernière fois à la sortie de son collège à Fleurance, aux alentours de 15 heures. Sa disparition a été signalée par ses proches vers 19 heures. Selon les descriptions diffusées, elle mesurait 1m57, avait les yeux marron et de longs cheveux bruns, ainsi qu'une corpulence normale.

Elle était vêtue d'un débardeur à marinière à grosses rayures noires et blanches, d'un short noir et de chaussettes jaunes à l'effigie de One Piece. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte immédiatement, avec des patrouilles sur le terrain et l'audition de témoins pour retracer son emploi du temps. La gendarmerie de Fleurance a demandé à toute personne disposant d'informations de contacter directement le service via l'adresse mail dediée, en rappelant de ne pas intervenir soi-même.

Les images de vidéosurveillance ont permis de confirmer un homme habitant dans le Gers présent sur les lieux à 15h05. Cet individu a été interpellé et placé en garde à vue le samedi 30 mai à 12h35. Les forces de l'ordre ont mobilisé une centaine de gendarmes, renforcés par une équipe cynophile, un hélicoptère et des drones. La rivière Gers et les points d'eau proches ont été sondés par des plongeurs.

Une battue rassemblant environ 250 citoyens, encadrés par des gendarmes, a été organisée le dimanche après-midi, mais Lyhanna n'a pas été retrouvée, a indiqué la procureure de la République. Cette affaire rappelle d'autres disparitions préoccupantes, comme celle d'une fillette de 10 ans dans le Val-de-Marne, ou encore celle de Léa Duguet-Vermandel, 16 ans, dans l'Aisne, pour laquelle un appel à témoins a également été relancé après une fugue initiale.

Dans un contexte plus large, les médias traitent régulièrement de faits divers impliquant des mineurs, mettant en lumière l'importance de la vigilance collective et de la rapidité de l'alerte. La mobilisation des autorités et de la population reste cruciale face à ces situations angoissantes





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