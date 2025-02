Disparition en Guyane : Loïc Pillois retrouvé après 50 jours

En 2007, Loïc Pillois, un paysagiste médocain, a disparu en Guyane pendant une randonnée avec un ami. Après 50 jours de recherches infructueuses, il a été retrouvé sain et sauf.

En 2007, Loïc Pillois , un paysagiste médocain de 34 ans, marié et père de famille, a vécu une aventure hors du commun dans la forêt amazonienne guyanaise. Il était parti le 13 février en randonnée avec un ami varois du même âge, Guilhem Nayral, avec qui il partageait la passion des végétaux. Les deux amis avaient déjà effectué deux voyages en Guyane française pour admirer les trésors de la nature.

Le lendemain de leur arrivée, ils sont descendus à Régina et ont remonté durant une journée le fleuve Approuague avec un piroguier, jusqu’à la rive d’un rapide, le saut Grand Kanori, point de départ de leur randonnée jusqu’à Saül, une commune isolée au centre de la Guyane. Sans GPS ni téléphone satellitaire, ils se guidèrent uniquement à l’aide de cartes et de boussoles pour effectuer ce parcours d’une centaine de kilomètres qui prend normalement aux randonneurs entre six et dix jours. Leur objectif était d’arriver à Saül vers le 25 février, avant leur vol de retour à Paris le 27 février.Loïc et Guilhem étaient préparés à cette aventure. Ils avaient des sacs à dos de 20 kg, contenant de la nourriture et des moyens pour traiter l’eau. Ils ont survécu en pleine saison des pluies, se nourrissant avec les ressources de la forêt: tortues, mygales, grenouilles… En marchant à travers cette forêt immense et dense, ils ont pu se perdre. La disparition des deux randonneurs dans un milieu naturel hostile, est toutefois inquiétante. L’immensité de la forêt, peuplée de pumas, jaguars, anacondas et autres mygales, s’étend sur plusieurs milliers de kilomètres carrés.La gendarmerie a immédiatement mis en oeuvre des moyens importants de recherche, notamment des hélicoptères, pour tenter de localiser les deux hommes. Des gendarmes et des pisteurs indiens ont rejoint le saut Grand Kanori, point de départ de la randonnée, pour tenter de retrouver le chemin emprunté par les deux jeunes gens. Parallèlement, des militaires spécialistes de la forêt amazonienne se sont rendus à Saül, situé à 180 kilomètres au sud-ouest de Cayenne, point d’arrivée supposé de l’expédition, pour faire le chemin en sens inverse. Malheureusement, les recherches n’ont rien donné et ont été interrompues le 26 mars, au grand dam de la famille qui demandait leur reprise. Le 5 avril, cinquante jours plus tard, le téléphone a sonné chez les Pillois. C’était Loïc. Il leur a dit qu’il allait bien, qu’il ne recommencerait plus jamais, qu’il les aimait. Il était de retour.





