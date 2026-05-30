Disparition de Medhi Narjissi : un témoignage accuse le staff de l'équipe de France U18

Un témoignage publié près de deux ans après le drame affirme que des membres de l'équipe de France U18 ont été mis en garde contre une baignade dangereuse juste avant la disparition du jeune rugbyman Medhi Narjissi en Afrique du Sud. La FFR a été mise en examen pour homicide involontaire.

Près de deux ans après la disparition du jeune rugbyman Medhi Narjissi , alors qu'il participait à un rassemblement avec l'équipe de France U18 au Cap, en Afrique du Sud, une témoin française a révélé avoir mis en garde les joueurs et le staff contre la baignade dangereuse le jour du drame.

Le 7 août 2024, sur la plage de Dias Beach, près du cap de Bonne-Espérance, le adolescent de 17 ans a été emporté par une vague. La témoin, une mère de famille présente sur place avec sa famille, a raconté avoir vu le groupe descendre du chemin surplombant la plage et se diriger vers l'eau.

Elle a alors exprimé à haute voix son étonnement et son inquiétude, qualifiant la baignade de dangereuse et inconsciente en raison de la configuration du site, avec de hautes falaises, des forts courants et des vagues. Elle assure même avoir échangé brièvement avec un membre du staff. Elle a signalé ses observations au consulat général de France au Cap dès le 17 août 2024.

Cette version contredit les déclarations initiales de Florian Grill, président de la Fédération française de rugby (FFR), qui niait toute responsabilité de la fédération. L'enquête a conduit à la mise en examen pour homicide involontaire de la FFR, du manager Stéphane Cambos et du préparateur physique Robin Ladauge. L'avocat de la famille, Édouard Martial, a estimé cette mise en examen logique. L'avocat de la FFR a rappelé qu'une mise en examen ne constituait pas une déclaration de culpabilité.

Florian Grill a finalement reconnu des regrets dans la gestion du drame, pointant des décisions incompréhensibles prises localement. Les parents du jeune rugbyman ont réagi à la mise en examen de la FFR. Ce témoignage relance le débat sur la responsabilité des encadrants et la sécurité des déplacements des équipes de jeunes





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