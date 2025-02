Disparition de Mathieu Meneghel : Le frère mis en examen pour meurtre

Après quatre années de mystère, la disparition de Mathieu Meneghel a été révélée comme un meurtre. Son frère a été mis en examen pour assassinat et a avoué avoir tué son frère lors d'une dispute sur la propriété familiale.

Quatre ans après la disparition inquiétante de Mathieu Meneghel, un habitant de Caplong âgé de 38 ans, les gendarmes ont enfin percé le mystère. Le frère et la tante du disparu ont été interpellés et placés en garde à vue . Le frère , âgé de 44 ans, a été mis en examen pour « assassinat », « modification d’une scène de crime » et placé en détention provisoire.

Il a reconnu avoir tiré sur son frère lors d’une dispute sur la propriété familiale, avant de dissimuler son corps et son chien dans une Clio incendiée. La tante, de 67 ans, a été mise en examen pour « non-dénonciation de crime » et « modification d’une scène de crime » et placée sous contrôle judiciaire. \L’affaire avait débuté le 28 mars 2021 lorsque Mathieu Meneghel, issu d'une famille d'agriculteurs, avait disparu avec sa voiture et son chien. Les recherches menées par les gendarmes avaient initialement été infructueuses. Suite à une information judiciaire ouverte pour « enlèvement et séquestration » en novembre 2022, l'enquête avait été confiée à la Section de recherches de Bordeaux-Bouliac. Plusieurs pistes avaient été explorées, notamment celle d'une rivalité amoureuse, menant à l'interpellation d'un proche du disparu. Mais c'est finalement la piste familiale qui s'est avérée être la bonne. \Le frère de Mathieu, interrogé plusieurs fois par les enquêteurs, avait fini par avouer son crime. Il avait expliqué que la dispute sur la propriété familiale avait été futiles. Il avait récupéré son fusil de chasse et tiré sur son frère, avant de cacher le corps dans sa Clio en compagnie du chien. Il avait ensuite incendié le véhicule avec les deux cadavres à l'intérieur et dissimulé les restes de l'épave dans une casse automobile. \La tante de Mathieu avait été mise en examen pour « non-dénonciation de crime » et « modification d’une scène de crime » et placée sous contrôle judiciaire. Le mystère de la disparition de Mathieu Meneghel est enfin élucidé, mais la question du corps reste ouverte.





