Disparition de Marion à Agen : L'ADN reconstitué et un suspect local relancent l'enquête

Après trente ans, le pôle Cold Case de Nanterre utilise l'ADN reconstitué de Marion Wagon et un profil suspect du quartier pour rouvrir l'enquête sur sa disparition en 1996.

Le dossier de la disparition de Marion Wagon, survenue il y a plus de trois décennies au cœur d' Agen, entre dans une nouvelle phase cruciale grâce aux technologies modernes de l'enquête criminologique. Le 5 novembre 2026, Georges Catala, l'avocat historique des parents de la fillette, a confirmé que le pôle Cold Case de Nanterre, saisi officiellement de l'affaire en 2022, a mené à bien la reconstitution de l'analyse génétique de la jeune fille. Cette avancée technique majeure corrige une erreur judiciaire initiale majeure et ouvre la voie à de nouvelles interrogations sur les circonstances exactes de la disparition.

La reconstitution génétique et les limites passées

Cette prouesse scientifique permet aujourd'hui d'obtenir un profil ADN fiable, là où les efforts initiaux avaient échoué. Marion avait disparu le 14 novembre 1996 en quittant l'école Sembel vers midi pour retourner à son domicile familial situé à moins de 500 mètres. La météo pluvieuse de cet automne n'a empêché personne de la suivre, et la fillette s'est littéralement volatilisée sans témoin. Pendant vingt-trois années, le dossier est resté en déshérence totale, laissant les parents Michel et Françoise Wagon dans une attente insoutenable.

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La nécessité actuelle de reconstituer cet ADN s'explique par une négligence grave survenue dès le début de l'enquête. Cette perte de preuve matérielle n'a été révélée qu'un quart de siècle plus tard, soulignant les lacunes des méthodes d'époque. Georges Catala déplore que certaines pistes n'aient jamais été exploitées à fond. Par exemple, l'hypothèse impliquant Michel Fourniret n'a jamais été totalement explorée, et l'on ignore toujours la position exacte de cet individu le jour fatidique de novembre 1996.

Un suspect local au centre des investigations

Outre l'analyse génétique, le pôle Cold Case de Nanterre porte un intérêt vif à un profil suspect résidant dans le voisinage immédiat de la famille. Cette nouvelle piste met en lumière un homme qui vivait rue Hoche, sur le trajet précis emprunté par Marion pour rentrer de l'école. Cet individu, dont le comportement avait déjà suscitait des soupçons dans les heures qui ont suivi la disparition, a été identifié comme un homme condamné quelques mois plus tard pour des faits d'agression sexuelle sur mineure.

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Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à ce personnage en raison de sa proximité géographique avec le lieu de la disparition et du trajet scolaire. Il a vécu dans l'immeuble où un peintre avait été trouvé et placé en garde à vue dans les premières heures, avant d'être relâché grâce à un alibi solide. Cet incident initial avait détourné l'attention des forces de l'ordre, notamment en raison du comportement du chien policier des pompiers de Villeneuve-sur-Lot.

Les limites des investigations initiales et les espoirs

Les erreurs méthodologiques du passé ont considérablement entravé la recherche initiale. Le chien policier, considéré comme crucial pour retrouver la trace de la fillette, n'a été rendu opérationnel que vers 17 heures, soit près de cinq heures après la disparition de Marion. À ce moment-là, l'hypothèse d'une distraction due à une chienne en chaleur avait été avancée pour expliquer l'échec de la traque, une explication qui a conduit à lâcher prise trop tôt sur cette zone précise.

Malgré ces obstacles historiques, la famille et son conseil juridique restent vigilants et engagés. Georges Catala souligne que le profil du suspect décédé en 1998 par suicide reste au cœur des investigations actuelles du pôle de Nanterre. Les comparaisons ADN antérieures, effectuées avec l'ADN de la mère de Marion, se sont révélées inefficaces, ce qui rend d'autant plus cruciale la reconstitution récente et l'analyse du profil suspect local pour enfin élucider ce mystère tragique.