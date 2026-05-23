Disparition de Manon Relandeau : Son conjoint écroué en Algérie sans elle

Manon Relandeau a disparu la fin du mois de mars 2026. Son compagnon, soupçonné également de se porter coupable de la disparition, a fui avec elle et leur enfant en Algérie. Un énième suspect a été mis en examen pendant ce même mois. Les recherches pour Manon ont fait l'objet de plusieurs battues citoyennes, en vain. Manon ne donne plus de signes de vie.

Disparition de Manon Relandeau : 'Il n’y a plus de espoir malheureusement', aucune trace après une battue citoyenne Une battue citoyenne organisée samedi, par la gendarmerie, pour retrouver Manon Relandeau , mère de famille disparue depuis le 27 mars.

Son compagnon a fui avec la famille en Algérie, arrêté et placé en détention provisoire. Les recherches sont restées vaines. Pour rappel, Manon Relandeau ne donne plus de signe de vie depuis le 27 mars dernier. Son compagnon a pris la fuite avec elle et Visé par un mandat d'arrêt international.

Une piste d'un féminicide n'est pas exclue. Manon Relandeau avait contacté un centre d'accueil pour victimes de violences conjugales à Nantes, avant sa disparition. Les enquêtes se poursuivent, une prochaine battue pourrait être organisée dans les prochaines semaines par la gendarmerie





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