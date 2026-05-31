Disparition de Maddie McCann : retour sur une affaire emblématique vingt ans après

Près de vingt ans après la disparition de Maddie McCann au Portugal, l'enquête connaît des rebondissements avec l'identification d'un suspect allemand, Christian Brückner, sans qu'il soit inculpé. Retour sur les moments clés d'un mystère non résolu.

Près de vingt ans après la disparition de Maddie McCann dans une station balnéaire du sud du Portugal , l'affaire continue de fasciner et de troubler.

Rebondissements judiciaires, fausses pistes, suspect allemand et couverture médiatique mondiale : le mystère reste entier. Retour sur une enquête devenue l'une des plus emblématiques du XXIe siècle. Madeleine "Maddie" McCann est née le 12 mai 2003 à Leicester, en Angleterre, fille d'un couple de médecins, Kate et Gerry McCann. Le 28 avril 2007, la famille McCann et des amis arrivent au Portugal pour des vacances à Praia da Luz, en Algarve.

Le 3 mai, les parents mettent leurs trois enfants au lit avant d'aller dîner vers 20 h 30 avec leurs amis à une centaine de mètres du logement. Toutes les demi-heures, les parents se relaient pour surveiller les enfants. À 21 h 30, un ami propose de s'y rendre. Il dit être entré dans l'appartement mais pas dans la chambre et témoignera par la suite avoir vu de la lumière et entendu du bruit sans s'être inquiété.

C'est vers 22 h que Kate McCann découvre le lit de Maddie vide, les volets et la fenêtre ouverts. Après des recherches, l'alerte est lancée et à 22 h 40, les forces de l'ordre portugaises arrivent sur place. L'enquête s'ouvre, un signalement Interpol est émis et la médiatisation est mondiale. Mais les investigations patinent.

Rebondissement le 8 août 2007 : des traces de sang biologiques non visibles à l'œil nu sont découvertes dans la chambre. Un mois plus tard, les parents sont mis en examen, soupçonnés par les enquêteurs portugais d'avoir caché le corps de leur fille après une mort accidentelle qui aurait été causée par Kate McCann. Le 21 juillet 2008, le Portugal décide de classer l'enquête et de lever les mises en examen des parents.

Mais en mai 2011, le gouvernement britannique charge sa police de Londres d'apporter son expertise dans le dossier. En 2013, la police britannique ouvre formellement une enquête. De son côté, le Portugal rouvre son enquête, évoquant des éléments nouveaux. Au fil des ans, tous les suspects envisagés sont mis hors de cause.

Un nouveau suspect est identifié en juin 2020 par la police allemande : Christian Brückner, un quadragénaire bavarois au passé de pédocriminel multirécidiviste. Il purge alors une peine de prison en Allemagne pour le viol d'une Américaine de 72 ans au Portugal. À 17 ans, il avait été condamné à deux ans de prison pour violences sur un enfant et actes sexuels devant un enfant.

Christian Brückner est acquitté en octobre 2024 d'une série de crimes sexuels contre des enfants, des affaires distinctes de l'affaire Maddie. Il est libéré le 17 septembre 2025 après avoir purgé sa peine de sept ans pour viol. L'Allemand n'a jamais été inculpé dans l'affaire Maddie faute de preuves suffisantes. Plusieurs fois, des enquêteurs portugais et allemands ont repris des fouilles près du lieu de la disparition, sans aboutir à des avancées significatives. L'affaire reste ouverte, et la famille McCann continue d'espérer des réponses





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