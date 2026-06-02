Disparition de Lyhanna, violences sportives, abrogation du Code noir, procès Sarkozy et vague de chaleur exceptionnelle : le point sur l'actualité française du mois de mai‑juin 2026

Une synthèse détaillée des principaux faits d'actualité en France : la disparition de la fillette Lyhanna à Fleurance, les débordements liés à la victoire du PSG, l'abrogation du Code noir, le procès en appel de Nicolas Sarkozy et la gestion de la vague de chaleur record qui sévit depuis fin mai 2026.

Depuis le 29 mai 2026, la petite Lyhanna, âgée de onze ans, a disparu à Fleurance, dans le Gers, alors qu'elle quittait son collège. Les images de vidéosurveillance ont révélé la présence d'un homme de 41 ans à proximité de la fillette peu avant sa disparition.

Ce dernier a été placé en garde à vue puis mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de quinze ans, avant d'être placé en détention provisoire. Il nie les faits et l'enquête, conduite par plus de cent quatre‑vingts gendarmes, poursuit ses investigations afin de comprendre les circonstances exactes du départ de Lyhanna.

Jacques Fombonne, général de gendarmerie et ancien commandant de la section{ }de recherches d'Orléans, a expliqué les difficultés rencontrées pour retracer les derniers pas de la jeune fille et a appelé la population à rester vigilante, soulignant l'importance d'une coopération étroite entre les services de police, les familles et les témoins. Les recherches, qui s'étendent aujourd'hui à plusieurs communes voisines, sont soutenues par des volontaires et par des moyens techniques avancés, notamment des drones et des analyses de données mobiles, dans le but de localiser rapidement la fillette et de la ramener saine et sauve auprès de ses proches.

Dans la foulée de la victoire du Paris\uunbsp;Saint\uuu200b\uu20ac Germain en Ligue des champions le 31 mai 2026, des débordements violents ont éclaté dans la capitale et dans d'autres grandes villes françaises. Malgré un dispositif de sécurité important, des affrontements entre supporters, forces de l'ordre et groupes radicaux ont entraîné des dégradations, des blessures et plusieurs interpellations.

Le sociologue du sport Seghir Lazri, rattaché au laboratoire Printemps de l'Université de Versailles Saint‑Quentin‑en‑Yvelines, a rappelé que ces incidents dépassent le simple problème de maintien de l'ordre ; ils reflètent des tensions plus profondes liées à la jeunesse, à la culture du supporterisme et à la manière dont le débat public encadre les événements sportifs. Selon lui, la réponse sécuritaire doit s'accompagner d'un dialogue citoyen et d'initiatives éducatives visant à prévenir la radicalisation des jeunes autour du football, afin d'éviter que les rencontres sportives ne deviennent le théâtre d'affrontements récurrents.

Parallèlement, l'Assemblée nationale a finalement abrogé le Code noir, législation raciste introduite sous le régime esclavagiste et restée officiellement en vigueur pendant plus de cent soixante‑sept ans, malgré l'abolition de l'esclavage. Le géographe Jean‑Marie Théodat, maître de conférences à Paris 1 Panthéon‑Sorbonne, a souligné que l'élimination de ce texte représente non seulement un geste symbolique, mais aussi une reconnaissance juridique des blessures historiques infligées aux descendants d'esclaves.

Cette décision ouvre la voie à de nouvelles mesures de réparation et à une réévaluation du patrimoine juridique colonial, tout en nourrissant le débat sur la façon dont la France veut se réconcilier avec son passé. Sur le plan judiciaire, le procès en appel de l'ancien président Nicolas Sarkozy, concernant l'affaire libyenne, a repris devant la cour d'assises.

L'accusation décrit le dossier comme l'une des plus graves affaires de malversation politique de la République, faisant état de transferts d'argent liquide, de trahisons entre proches collaborateurs et d'une clé USB contenant des preuves compromettantes. Après plus de deux mois d'audiences, les avocats de la défense tentent de contester la légalité des pièces, tandis que la société civile suit le dossier avec attention, consciente que le verdict pourrait établir des précédents importants en matière de responsabilisation des hauts responsables politiques.

Alexandra Gonzalez, cheffe adjointe du service Police‑Justice de BFMTV, a rappelé que la justice doit rester impartiale, même face à la pression médiatique et aux attentes du public. Enfin, la France endure depuis le 22 mai 2026 une vague de chaleur exceptionnelle, avec des températures record dépassant les 37‑38 °C dans plusieurs départements, plaçant la majorité du territoire en vigilance orange.

Les autorités sanitaires, soutenues par la Société française de médecine de catastrophe, ont lancé une campagne d'information pour prévenir les risques de déshydratation, de malaises et de coups de chaleur, en particulier chez les personnes âgées, les enfants et les travailleurs exposés. Le médecin Matthieu Langlois a souligné l'importance de mesures simples - boire régulièrement, fermer volets et fenêtres durant les heures les plus chaudes, et vérifier l'état de santé des proches vulnérables - pour réduire les impacts sanitaires de cet épisode caniculaire.

Parallèlement, les discussions autour du climat se sont intensifiées, les spécialistes météo critiquant les discours climatosceptiques qui minimisent la gravité de la situation, tandis que des associations comme QuotaClimat, représentée par Eva Morel, demandent des politiques publiques plus ambitieuses pour atténuer les futures vagues de chaleur et protéger les populations des conséquences du changement climatique





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