Disparition de Lyhanna : un professeur de sport témoigne d'un comportement inhabituel de Jérôme B. avec les enfants

Un professeur de sport qui a côtoyé Jérôme B., le principal suspect dans l'affaire de la disparition de Lyhanna, a décrit sur RTL un comportement inhabituel de ce dernier avec les enfants. Selon Damien, le professeur de sport, Jérôme B. passait beaucoup de temps avec les enfants et arrivait toujours en avance aux entraînements. Les encadrants du club avaient également remarqué cette proximité inhabituelle, mais n'avaient jamais observé de gestes déplacés. Cependant, certains membres du club s'interrogeaient sur la relation de Jérôme B. avec Lyhanna et sa mère. Damien, lui, pensait que Jérôme B. se servait de l'enfant pour approcher sa mère. Avec le recul, l'éducateur exprime aujourd'hui des regrets de ne pas avoir prévenu la mère de Lyhanna du comportement de Jérôme B. par rapport aux enfants. La mère de Rosa, une fillette de 10 ans, a déposé une plainte pour viols sur mineure contre Jérôme B. en août 2025. La procureure d'Auch a confirmé avoir reçu le dossier en décembre et que les investigations sont en cours. Près d'un an après cette plainte, le suspect n'a toujours pas été entendu. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative pour identifier d'éventuels dysfonctionnements. Jérôme B. a été interpellé samedi et mis en examen lundi soir pour enlèvement et séquestration. Il a été placé en détention provisoire. Le suspect nie toute implication dans la disparition de Lyhanna, qui a été vue pour la dernière fois vendredi montant dans sa voiture à la sortie du collège.

Un professeur de sport qui a côtoyé Jérôme B. , le principal suspect dans l'affaire de la disparition de Lyhanna, a décrit sur RTL un comportement inhabituel de ce dernier avec les enfants.

Selon Damien, le professeur de sport, Jérôme B. passait beaucoup de temps avec les enfants et arrivait toujours en avance aux entraînements. Les encadrants du club avaient également remarqué cette proximité inhabituelle, mais n'avaient jamais observé de gestes déplacés.

Cependant, certains membres du club s'interrogeaient sur la relation de Jérôme B. avec Lyhanna et sa mère. Damien, lui, pensait que Jérôme B. se servait de l'enfant pour approcher sa mère. Avec le recul, l'éducateur exprime aujourd'hui des regrets de ne pas avoir prévenu la mère de Lyhanna du comportement de Jérôme B. par rapport aux enfants. La mère de Rosa, une fillette de 10 ans, a déposé une plainte pour viols sur mineure contre Jérôme B. en août 2025.

La procureure d'Auch a confirmé avoir reçu le dossier en décembre et que les investigations sont en cours. Près d'un an après cette plainte, le suspect n'a toujours pas été entendu. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative pour identifier d'éventuels dysfonctionnements. Jérôme B. a été interpellé samedi et mis en examen lundi soir pour enlèvement et séquestration.

Il a été placé en détention provisoire. Le suspect nie toute implication dans la disparition de Lyhanna, qui a été vue pour la dernière fois vendredi montant dans sa voiture à la sortie du collège





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