Disparition de Lyhanna : révélations sur un possible dysfonctionnement judiciaire et réactions politiques

La découverte du corps de la collégienne Lyhanna dans le Gers relance le débat sur la prise en charge des affaires impliquant des mineurs. Une source gouvernementale affirme que la circulaire priorisant les enfants victimes n'aurait pas été appliquée par la procureure d'Auch dans le traitement des plaintes visant le principal suspect, Jérôme Barella. L'État se dit choqué et annonce des réunions de crise.

L'affaire de la disparition de Lyhanna, collégienne de 11 ans dans le Gers , a pris une tournure particulièrement grave avec la découverte de son corps.

Cette dramatique conclusion a ravivé les interrogations sur les possibles défaillances des services de police et de la justice dans le traitement des signalements concernant le principal suspect, Jérôme Barella. Une source gouvernementale a révélé que la circulaire pénale, signée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin en janvier 2025 et visant à prioriser les affaires impliquant des enfants victimes, n'aurait pas été appliquée par la procureure d'Auch, Clémence Meyer, en ce qui concerne les plaintes déposées contre ce suspect.

Ce document stipulait avec force que les violences physiques ou sexuelles commises sur des mineurs doivent faire l'objet d'une vigilance particulière et d'un traitement prioritaire à tous les stades de la procédure. Or, Jérôme Barella était visé par au moins quatre procédures judiciaires, dont trois plaintes pour viols sur mineures. La première plainte avait été classée sans suite en 2024 et une seconde date d'août 2025.

À cette dernière date, le suspect n'avait toujours pas été auditionné dans le cadre de ces enquêtes, un délai qui interroge d'autant plus au regard des instructions de la circulaire. Ces révélations ont provoqué une onde de choc au plus haut niveau de l'État. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s'est dit particulièrement choqué par l'affaire et a annoncé l'attente des premières conclusions d'une enquête administrative sous quinze jours.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a pour sa part déclaré qu'il était "clair qu'il y a un dysfonctionnement" et que "les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. C'est une évidence. Et c'est inacceptable". Le garde des Sceaux a convoqué une réunion de tous les procureurs généraux lundi 8 juin, après avoir participé à une autre réunion de crise à Matignon avec le ministre de l'Intérieur.

L'affaire s'est ainsi rapidement politisée, les critiques dénonçant un "système police-justice incapable" et un "État qui a failli" dans la protection de l'enfance. Le ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire de la direction de la gendarmerie, a demandé un état des lieux urgent des procédures impliquant des victimes mineures. Sur le plan local, la ville de Fleurance, où la collégienne était scolarisée, est sous le choc. Un reportage témoigne de la colère et de la douleur d'une population meurtrie.

Le département a annoncé un soutien psychologique renforcé pour les agents du collège. Des rassemblements citoyens sont prévus lundi devant les tribunaux et le ministère de la Justice pour protester contre "l'injustice de trop". L'enquête judiciaire, désormais ouverte pour homicide et enlèvement, devra déterminer les circonstances exactes du décès et élucider les raisons des délais dans la prise en compte des signalements antérieurs concernant le suspect.

La famille de la victime et les associations de protection de l'enfance réclament des réponses et une profonde réflexion sur les procédures pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise





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