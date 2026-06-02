Disparition de Lyhanna: Montestruc-sur-Gers cherche à préserver le calme dans l'ombre de l'enquête

Le village de Montestruc-sur-Gers, domicile du principal suspect dans la disparition de Lyhanna, tente de maintenir une atmosphère sereine malgré la pression médiatique et l'impact psychologique sur les habitants, notamment les enfants. La maire Anne-Marie Pisoni détaille les mesures de soutien et les défis auxquels la commune est confrontée.

REPORTAGE. Disparition de Lyhanna : "Vivement que ça s'arrête, tout ça…" Montestruc-sur-Gers, le village du principal suspect, vit dans une atmosphère pesante Après la mise en examen d'un père de famille de Montestruc-sur-Gers hier, la commune tente de préserver un climat apaisé, confrontée aux répercussions, notamment médiatiques, d'une situation exceptionnelle.

Alors que Lyhanna, 11 ans, reste introuvable, nous sommes allés à la rencontre de ses habitants et de sa maire, qui veut aider à reloger la famille de Jérôme G. Devant le groupe scolaire de Montestruc-sur-Gers, à l'heure de la sortie des classes, la maire Anne-Marie Pisoni discute avec quatre adjoints. Au bas de la pente qui mène à l'entrée de l'école, des micros, des caméras. Les médias guettent les parents d'élèves.

Jérôme G., 41 ans, le principal suspect dans la disparition de Lyhanna à Fleurance, vendredi dernier, et toujours introuvable, habitait le village, et ses deux enfants y étaient scolarisés. Aujourd'hui, la maire se dit très préoccupée par le sort de la mère et des filles. L'élue rappelle que l'homme visé par l'enquête bénéficie à ce stade de la présomption d'innocence et souligne les répercussions de l'affaire sur ses proches.

"Il y a une épouse, des enfants. Depuis samedi, toute la commune est au courant. Les habitants font preuve de beaucoup de retenue et personne ne s'exprime auprès de la presse. Le conseil municipal adopte la même ligne.

Notre priorité est de protéger les enfants et d'apaiser les esprits.

" DIRECT. Disparition de Lyhanna dans le Gers : "Nous avons trouvé des élements sur le terrain", des analyses en cours indique la gendarmerie Aucune mesure de relogement n'a encore été mise en œuvre pour elles, indique Anne-Marie Pisoni.

"Nous sommes toujours dans une phase de gestion de crise. Cette question fait partie des sujets qui devront être traités.

" Concernant un éventuel relogement, Anne-Marie Pisoni estime qu'il serait préférable qu'il ne se fasse pas dans la commune. "Même s'il n'y a pas d'hystérie collective à Montestruc et que la situation reste maîtrisée, je ne pense pas que ce soit opportun. J'espère que le calme va perdurer. J'ai entendu, dimanche à Fleurance, des propos particulièrement choquants.

" DECRYPTAGE. Disparition de Lyhanna dans le Gers : mis en examen, qui est Jérôme B., ce père de famille "gentil" et "souriant", soupçonné d'avoir enlevé la collégienne de 11 ans ? Selon elle, Montestruc souffre désormais d'une image difficile.

"Le village est associé à cette affaire et l'école est perçue comme celle du principal suspect. C'est regrettable, mais c'est la réalité.

" Les enfants du couple ne sont plus scolarisés depuis le début de la semaine. "La directrice de l'école doit reprendre contact avec leur mère, tout comme l'inspection académique. L'inspecteur est présent ce mardi avec une psychologue scolaire.

" En voyant quelques parents discuter avec les journalistes, la maire peste. "On leur avait pourtant dit…" Elle assume d'avoir demandé à la direction de l'école de rappeler aux parents d'éviter les sollicitations médiatiques. "La pression est forte et les termes comme 'cellule de crise' peuvent être anxiogènes. Dans ce dossier, il faut désormais éviter la propagation des rumeurs.

" Quand ils ne rappellent pas la consigne de silence, les parents venus chercher les écoliers sont peu nombreux à répondre, souvent de façon évasive. Beaucoup n'habitent pas le village, et plus encore ne connaissent rien du suspect.

"Mais ça fait peur", reconnaît une marraine qui se hâte vers le portail. D'autres commentent sobrement : "Vivement que ça s'arrête, tout ça…" À l'école, un accompagnement psychologique a été mis en place.

"La psychologue scolaire est présente. Les élus assurent également une présence aux entrées et sorties des classes. Plusieurs membres du conseil municipal, moi comprise, sont mobilisés matin et soir.

" Disparition de Lyhanna dans le Gers : "Tant qu'on ne l'aura pas retrouvée, on aura peur... " À Fleurance, la population en état de choc Si elle ne constate pas de psychose parmi les parents, la maire reconnaît un climat de tension. "Les enfants sont inquiets et ont besoin d'être accompagnés. La psychologue reçoit chaque jour une vingtaine d'entre eux qui ressentent le besoin de parler.

" Quant à la durée du dispositif de soutien, l'incertitude demeure. "L'inspecteur d'académie et la psychologue sont arrivés seulement hier et nous avons été prévenus au dernier moment. Ce type de situation est exceptionnel et les décisions se prennent au fur et à mesure. Le dispositif est maintenu aujourd'hui, mais je ne sais pas encore ce qu'il en sera jeudi.

Je dois refaire un point avec l'inspecteur d'académie dans la journée.

" La maire se dit profondément affectée par les conséquences humaines de cette affaire. "Je suis très peinée, d'abord pour les familles, mais aussi pour le climat que cette situation a créé





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Disparition Lyhanna Montestruc-Sur-Gers Jérôme G. Enquête Psychologie Scolaire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Disparition inquiétante de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers : appel à témoins et vastes recherchesUne fillette de 11 ans, Lyhanna Rameau Bernard, a disparu après avoir quitté son collège à Fleudence le 29 mai 2026. Un homme interpellé, des battues et des moyens importants déployés ne permettent toujours pas de la retrouver. La procureure fait le point sur l'enquête.

Read more »

La disparition de Lyhanna dans le GersLa fillette de 11 ans, Lyhanna, est toujours introuvable ce lundi matin, et le suspect de 41 ans est toujours en garde à vue. La famille a signalé sa disparition à la gendarmerie et plus de 400 bénévoles ont été mobilisés pour la retrouver.

Read more »

Les recherches se poursuivent dans le Gers après la disparition de Lyhanna, 11 ansLes gendarmes ont élargi lundi le dispositif de recherches visant à retrouver Lyhanna, une collégienne de 11 ans, qui a disparu vendredi à Fleurance, dans le Gers, où un suspect a été interpellé et placé en garde à vue.D...

Read more »

Les recherches se poursuivent dans le Gers après la disparition de Lyhanna, 11 ansLes gendarmes poursuivent lundi les recherches pour retrouver Lyhanna, une collégienne de 11 ans, qui a disparu vendredi à Fleurance, dans le Gers, où un suspect a été interpellé et placé en garde à vue, a-t-on appris au...

Read more »