Disparition de Lyhanna : le suspect transféré devant un juge, les recherches se poursuivent

Le suspect de 41 ans, présenté au magistrat, nie toute implication malgré les inquiétudes de la famille. Les recherches intensives mobilisent gendarmes, plongeurs et drones dans le Gers.

La disparition de Lyhanna , une fillette de 11 ans, continue de mobiliser les forces de l'ordre dans le Gers . Dernièrement vue vendredi après-midi quittant son collège à Fleurance à bord du véhicule du suspect, l'enfant n'a plus donné signe de vie.

Sa famille, sans nouvelles depuis, a rapidement alerté les autorités, écartant d'emblée la piste de la fugue. Le suspect, un homme de 41 ans habitant non loin de Fleurance, a été placé en garde à vue samedi à la mi-journée avant d'être transféré lundi après-midi vers le pôle criminel du tribunal judiciaire d'Agen.

Présenté au magistrat instructeur peu avant 20 heures, il n'a pas souhaité s'exprimer ni répondre aux questions, selon la procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, qui suivait initialement le dossier. Lors de sa garde à vue, le suspect s'est défendu en affirmant avoir déposé la jeune fille à la piscine municipale, mais ses déclarations n'ont pas convaincu les enquêteurs. Son véhicule a été saisi pour analyses.

Le père de Lyhanna, rencontré par un journaliste de l'AFP, a révélé que sa fille et celle du suspect sont amies et scolarisées dans le même collège, les deux familles se connaissant depuis des années. Cependant, les parents de Lyhanna avaient déjà eu des inquiétudes après une soirée pyjama organisée au domicile du suspect au début de l'année scolaire.

La fillette leur avait confié que l'homme s'était amusé à lui faire des chatouilles et avait joué avec elle de manière excessive. Interrogée sur d'éventuels gestes déplacés, elle avait semblé ne pas comprendre, mais les parents avaient décidé de couper les ponts avec le suspect. Le suspect, au casier judiciaire vierge, semble avoir un passé trouble.

Plusieurs habitants de la commune de Montestruc, où il résidait depuis une dizaine d'années, ont rapporté qu'il avait travaillé à la cantine d'un lycée à Auch avant d'être renvoyé suite à des soupçons d'agressions sexuelles sur des élèves. Il aurait également occupé un poste dans une coopérative agricole puis dans l'administratif.

Certains voisins le décrivent comme un père jouant avec ses deux petites filles de 6 et 11 ans, mais d'autres affirment l'avoir vu à la fête de l'école le soir même de la disparition, entre 18 h 15 et 20 heures, soit peu après les faits présumés. Les recherches pour retrouver Lyhanna se sont intensifiées avec le déploiement d'un escadron de gendarmes mobiles, portant les effectifs à plus de 150 personnes, selon le colonel Philippe de Laforcade, commandant du groupement de gendarmerie du Gers.

Des plongeurs ont sondé rivières et lacs, tandis que des chiens dressés, des drones et un hélicoptère survolent la zone. Dimanche, des habitants ont participé à une battue organisée par les gendarmes, permettant de prélever des éléments qui seront analysés. Le colonel appelle la population à ne pas entraver les opérations et à signaler tout élément utile. L'avocat de la famille, Me François Roujou de Boubée, a exprimé l'espoir que l'enquête aboutisse rapidement, malgré l'absence d'avancées majeures.

La communauté locale reste sous le choc, espérant un dénouement heureux alors que les heures passent





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