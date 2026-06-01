Disparition de Lyhanna : le principal suspect déferré, les recherches se poursuivent dans le Gers

Le principal suspect dans la disparition de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance (Gers), a été déferré devant le tribunal judiciaire d'Agen. L'homme de 41 ans, père d'une camarade de la fillette, est soupçonné d'enlèvement et séquestration. Pendant que la justice statue sur sa mise en examen, les forces de l'ordre continuent les battues pour retrouver la collégienne, introuvable depuis vendredi. La mère a révélé que le suspect connaissait sa fille et l'avait déjà taquinée. L'inquiétude grandit dans la région.

Le cas de Lyhanna, collégienne de onze ans disparue à Fleurance dans le Gers, reste au cœur des préoccupations judiciaires et des opérations de recherche.

Les investigations se poursuivent activement dans la région, notamment autour de la zone où la jeune fille a été vue pour la dernière fois, tandis que le principal suspect, un homme de quarante et un ans, a été déferré devant la justice. Âgé de quarante et un ans et père de deux enfants, cet individu est particulièrement connu de la victime puisqu'il est le père d'une de ses camarades.

D'après les éléments recueillis, il aurait été en contact avec Lyhanna le jour de sa disparition. La mère de la fillette a d'ailleurs confié que le suspect s'était déjà amusé à lui faire des chatouilles, ce qui laisse supposer une certaine familiarité. L'homme a été placé en garde à vue samedi midi dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de quinze ans.

Après deux jours de interrogatoires, il a été transféré lundi 1er juin au pôle criminel du tribunal judiciaire d'Agen. La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, a indiqué que les charges semblant suffisantes, une information judiciaire avait été ouverte, avant de se dessaisir au profit du juge d'instruction. Ce dernier doit décider si le suspect doit être mis en examen ou non.

Par la suite, un juge des libertés et de la détention examinera éventuellement son placement en détention provisoire. Dans le même temps, les recherches sur le terrain n'ont pas faibli. Les forces de l'ordre, appuyées par des équipes spécialisées, explorent tous les secteurs jugés prioritaires autour de Fleurance et ses alentours. Des battues sont organisées, des quadrontomètres déployés, et des zones difficiles d'accès, comme les berges de la rivière Baïse, sont systématiquement passées au crible.

Des indices matériels ont-ils été découverts ? Pour l'heure, les enquêteurs restent prudents mais l'urgence demeure totale. L'inquiétude des parents est palpable. Ils ne cachent pas leur certitude que Lyhanna a été enlevée.

La dernière vision de la collégienne remonte à vendredi après-midi. Des témoins l'auraient aperçue montant dans une voiture, une信息 qui a rapidement orienté les soupçons vers le conducteur. Ce dernier a d'abord nié avant de modifier sa version. Il a fini par reconnaître avoir pris la fillette en stop et l'avoir déposée près d'une piscine municipale, en Occitanie.

Toutefois, ce récit n'a pas été corroboré par des preuves indépendantes et les vérifications se poursuivent. La communauté locale, quant à elle, vit dans l'angoisse. Des rumeurs circulent, des initiatives citoyennes se multiplient pour relayer les appels à la vigilance. Les autorités rappellent que toute information, même anodine, peut être utile.

L'enquête avance à pas mesurés mais déterminés. La priorité absolue reste de retrouver Lyhanna saine et sauve. La mobilisation des gendarmes, des pompiers et des bénévoles ne faiblit pas. Chaque hectare est inspecté, chaque piste explorée.

Dans cette affaire, les soucis procéduraux se mêlent à l'émotion collective. La mise en examen éventuelle du suspect marquera une étape supplémentaire dans la résolution de ce drame. Pour l'instant, la justice garde toutes ses options ouvertes, entre la nécessité de poursuivre les investigations et la présomption d'innocence. L'issue de cette affaire reste indécise, mais l'espoir de revoir la jeune fille vivante anime encore tous les acteurs impliqués





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