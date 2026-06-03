Disparition de Lyhanna : enquiries et colère après des signalements ignorés

La disparition de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers, met en lumière des défaillances judiciaires présumées. Le principal suspect, déjà visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles sur mineures, n'a été interrogé que des mois après les premiers signalements. Une enquête administrative est ouverte tandis que les recherches se poursuivent.

La disparition de la petite Lyhanna, une collégienne de 11 ans vue pour la dernière fois le 29 mai à Fleurance dans le Gers , déclenche une vaste campagne de recherches mobilisant plus de 170 gendarmes, des plongeurs, un hélicoptère et des battues citoyennes.

Les enquêteurs passent au crible les moindres indices, notamment la voiture du principal suspect où la fillette a été aperçue pour la dernière fois, procédant à des analyses d'ADN et à l'exploitation de la mémoire du GPS. Le suspect, un homme de 41 ans connu des services de police, est mis en examen dans cette affaire d'enlèvement présumé.

Il fait déjà l'objet de plusieurs procédures pour des violences sexuelles sur mineures, dont une plainte pour viols sur une enfant de 10 ans déposée en août 2025 et une nouvelle plainte pour agression sexuelle sur mineure déposée le mercredi 3 juin par un père de famille. L'analyse chronologique présentée par la procureure de la République d'Auch révèle l'accumulation de signalements antérieurs, soulevant de nombreuses questions sur les dysfonctionnements de la chaîne judiciaire.

Pourquoi cette plainte de 2025 n'a-t-elle pas abouti à une interpellation rapide ? Pourquoi le suspect n'a-t-il été interrogé que dix mois après les faits allégués ? Ces interrogations ont conduit le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, à annoncer l'ouverture d'une enquête administrative sur le traitement de la plainte pour viols sur mineure visant le suspect.

Cette décision intervient alors que l'émotion et la colère gagnent les habitants de Fleurance, partagés entre la solidarité dans les recherches et l'incompréhension face aux défaillances supposées de l'institution judiciaire. Le maire de la commune, Grégory Bobbato, dénonce avec force les raccourcis politiques qui viseraient à sanctionner les acteurs locaux, comme les gendarmes, au lieu de s'attaquer aux problèmes structurels. Il déclare : "Nous faisons les frais de décennies d'économies" dans la justice, pointant un manque chronique de moyens.

De son côté, Martine Brousse, présidente fondatrice de l'association La Voix de l'Enfant, s'insurge contre la lenteur de la justice et rappelle l'urgence d'un traitement prioritaire des faits de pédocriminalité. Un ancien magistrat réclame également une prise en charge accélérée de ce type d'affaires. Alors que les recherches se poursuivent sans relâche, le temps joue contre les enquêteurs, comme le souligne l'ancien procureur Jacques Dallest : "Le temps ne joue jamais en faveur de la justice et des enquêteurs".

La découverte d'indices dans la voiture du suspect reste une piste prioritaire, mais l'issue de l'affaire demeure incertaine, plongeant la communauté locale dans une attente angoissée et relançant le débat national sur la capacité du système judiciaire à protéger les mineurs et à répondre efficacement aux signalements de violences sexuelles





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