Disparition de Lyhanna : David Sénat pointe les failles structurelles de la justice

Dans un entretien, le magistrat David Sénat analyse les dysfonctionnements du système judiciaire après la disparition de Lyhanna dans le Gers, évoquant les problèmes de moyens, d'organisation et les lenteurs administratives.

L'affaire de la disparition de Lyhanna dans le Gers a provoqué une onde de choc dans le monde judiciaire et politique. Les révélations sur le suivi judiciaire du suspect ont mis en lumière des failles graves dans le système.

Dans un entretien, David Sénat, magistrat et avocat général à la cour d'appel de Versailles, livre son analyse des dysfonctionnements structurels qui ont pu conduire à ce drame. Il insiste sur le fait que le préjudice est tellement épouvantable qu'on ne peut que penser à un dysfonctionnement, car on avait les moyens de l'éviter. Mais il appelle à ne pas se contenter de ce mot, il faut déterminer précisément ce qui s'est passé, et c'est l'objet de l'inspection en cours.

Sénat évoque d'abord le traumatisme de l'affaire Outreau, qui a profondément marqué l'institution judiciaire. Après Outreau, la justice a été critiquée pour avoir trop sacralisé la parole de l'enfant. En réaction, elle a cherché à être plus prudente, à recueillir davantage de preuves avant d'agir. Mais ce phénomène de balancier a parfois été poussé trop loin, créant des lenteurs et une hésitation préjudiciable.

Il y a un juste milieu difficile à trouver entre la protection des droits et la nécessité d'une action rapide. Un autre problème majeur est la complexité du circuit judiciaire dans cette affaire. Le dossier a transité entre trois parquets : Toulouse, Auch et Agen. Ce triple circuit entraîne une complexité évidente et une source majeure de lenteurs.

Le parquet d'Auch, n'étant pas compétent pour les crimes, a dû se dessaisir au profit du pôle criminel d'Agen. Ce double dessaisissement fait tourner la procédure, au risque de la perdre ou de diluer l'urgence. Sénat s'interroge sur l'existence d'un mécanisme de signalement pour indiquer l'urgence d'un dossier avec un précédent, et si les informations ont été correctement partagées. Les moyens existants sont également absorbés par de nombreuses politiques pénales prioritaires : violences intrafamiliales, narcotrafics, protection des mineurs.

Chaque nouvelle priorité s'ajoute sans remplacer les précédentes, surchargeant des institutions déjà fragiles. À Auch, le parquet compte seulement trois magistrats pour traiter des procédures de plus en plus nombreuses. C'est une institution de petite taille, très humaine, qui se retrouve fragile face à la masse de travail. Le manque de temps et de capacités humaines est criant.

Sénat souligne aussi le problème des outils techniques. Bien que la procédure ait été transmise par papier, la dématérialisation ne résoudrait pas le problème de volume. Gérer des piles numériques ou papier est tout aussi lourd. Il déplore que l'on ait alloué des moyens sur un corps malade, dont la structure est ancienne et obsolète, sans refonder totalement l'organisation.

La question des moyens supplémentaires ne doit pas effacer la réflexion sur l'efficacité de l'organisation judiciaire. Enfin, il remet en cause la création des pôles criminels, qui datent de 2005-2006. Le fait que le parquet d'Auch ne soit plus compétent en matière criminelle a entraîné une perte de substance et de compétences techniques locales. Ces pôles, censés spécialiser, sont devenus des sources d'éloignement et de transferts incessants de procédures.

Il est peut-être temps de revenir sur cette réforme. Le drame de Lyhanna met en lumière des couacs en série, des dysfonctionnements qui interrogent la capacité de la justice à protéger les plus vulnérables. Les procureurs généraux ont été convoqués, et l'affaire devient politique, alors que le débat sur les moyens et l'organisation de la justice est plus que jamais nécessaire





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