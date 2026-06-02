Disparition de Lyhanna dans le Gers : une plainte pour viols sur mineure déposée contre le suspect avant sa disparition

L'enquête sur la disparition de Lyhanna, 11 ans, révèle que le principal suspect, Jérôme B., était déjà visé par une plainte pour viols sur mineure depuis août 2025 mais n'avait jamais été auditionné, soulevant des questions sur un possible dysfonctionnement judiciaire.

L'affaire de la disparition de Lyhanna, une adolescente de 11 ans portée disparue dans le Gers depuis le vendredi 29 mai, a pris une tournure dramatique et suscite de vives interrogations sur le fonctionnement de la justice.

Le principal suspect, Jérôme B., est en effet déjà visé par une plainte pour viols sur mineure déposée en août 2025, mais il n'avait jamais été entendu par les autorités avant la disparition de la jeune fille. Cette plainte, déposée par la mère d'une fillette de 10 ans à la gendarmerie de Plaisance-du-Touch en Haute-Garonne, décrivait des faits de viols répétés commis près d'Auch, dans le Gers.

Selon les déclarations de la mère à BFMTV, sa fille aurait subi des pénétrations violentet, affirmant que cela lui avait fait très mal. Le parquet de Toulouse a indiqué avoir eu connaissance de cette procédure en octobre 2025, soit deux mois après son dépôt. Le parquet s'est dessaisi du dossier début novembre, les faits s'étant déroulés dans le ressort d'Auch, et la Procédure a été transmise à la gendarmerie de Lectoure en janvier 2026.

La procureure d'Auch, Clémence Meyer, a confirmé avoir reçu le dossier entre novembre et décembre 2025 et que le suspect n'avait toujours pas été entendu au moment de la disparition de Lyhanna. Ce silence judiciaire de plusieurs mois soulève des questions cruciales : pourquoi aucune audition n'a été menée plus tôt ? pourquoi cette plainte est-elle restée sans suite pendant si longtemps ?

Jérôme B., qui bénéficie de la présomption d'innocence, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration dans le cadre de l'affaire Lyhanna et a choisi de garder le silence face au juge. Il a été placé en détention provisoire. Les avocates de Jérôme B. rappellent que la mise en examen ne vaut pas jugement de culpabilité. La famille de Lyhanna, toujours sans nouvelles de l'adolescente malgré d'importants moyens de recherche déployés, attend des réponses et espère toujours la retrouver.

Le village de Montestruc-sur-Gers, où réside le suspect, vit dans une atmosphère pesante. Les parents de la collégienne souhaitent consulter le dossier pénal avec leur avocat pour comprendre les manquements éventuels qui auraient pu empêcher la disparition





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