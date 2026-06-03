Disparition de Lyhanna dans le Gers : une nouvelle plainte pour viol déposée contre le suspect Jérôme B.

Le père d'une enfant de 11 ans a déposé une plainte pour viol contre Jérôme B., principal suspect dans l'affaire de la disparition de Lyhanna. Les faits se seraient déroulés lors d'une soirée pyjama en août 2025. Cette nouvelle plainte relance les questions sur les lenteurs de la justice, tandis que d'autres signalements antérieurs n'avaient pas été suivis d'effets.

L'affaire concernant la disparition de Lyhanna dans le Gers connaît un développement majeur avec le dépôt d'une nouvelle plainte pour viol. Cette plainte, déposée le mercredi 3 juin par le père d'une enfant de onze ans, vise directement Jérôme B. , le principal suspect déjà mis en examen dans le cadre de l'enlèvement et de la séquestration présumés de Lyhanna.

Les faits allégués se seraient produits lors d'une soirée pyjama organisée à l'été dernier, plus précisément fin août 2025, au domicile de Jérôme B. à Montestruc-sur-Gers. Selon le récit du père, c'est au détour d'une conversation en février 2026 que sa fille, placée par l'aide sociale à l'enfance, a commencé à évoquer des attouchements. Elle aurait Signalé des mains sur ses fesses lorsqu'elle sortait de l'eau, des caresses jugées inappropriées.

Ce témoignage, relayé par son père Nicolas, résidant en Tarn-et-Garonne, souligne une colère profonde face aux lenteurs institutionnelles. Ce dernier ne comprend pas pourquoi il aura fallu attendre qu'une jeune fille disparaisse pour que les signalements soient pris avec la gravité nécessaire. Cette plainte intervient alors qu'une autre mère de famille avait déjà rapporté des faits de viols répétés sur sa fille à la gendarmerie de Plaisance-du-Touch dès le 25 août 2025.

Pourtant, cette première procédure a traîné, passant de bureau en bureau avant d'être finalement transmise à la gendarmerie de Fleurance en janvier 2026. Curieusement, Jérôme B. n'a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête préliminaire, un point confirmé par ses avocates. Le parquet de Toulouse, représenté par le procureur David Charmatz, explique que l'audition de la mineure a bien été réalisée par la maison de protection des familles, suivie d'expertises médico-légales et psychologiques.

Cependant, le dossier a été transféré au parquet d'Auch à la fin de l'année 2025 car seul ce dernier est compétent territorialement, les faits s'étant déroulés dans le Gers et le suspect y résidant. La nouvelle plaignante, âgée de onze ans, devrait maintenant être entendue par les enquêteurs de la section de recherches. Ces derniers tentent de dessiner le profil d'un suspect dont les comportements déviants semblent s'être accentués au fil des années.

Un premier signalement remonte déjà à 2021, lorsque Jérôme B. travaillait comme agent d'entretien au lycée de Lectoure. Il aurait alors échangé des messages avec des collégiennes, un comportement jugé inadapté qui avait conduit l'établissement à mettre fin à son contrat. À Montestruc-sur-Gers, il était fréquemment vu en compagnie de jeunes collégiennes. Lyhanna, avant sa disparition le vendredi 29 mai, avait elle-même évoqué des chatouilles de la part de Jérôme B. lors de cette fameuse soirée pyjama.

Ses parents, alertés, s'étaient alors éloignés de lui. Le jour de sa disparition, Jérôme B. était le dernier à l'avoir vue, elle étant montée dans son véhicule vers 15 heures. Mis en examen et écroué le lundi 1er juin, il reste mutique face aux enquêteurs et au juge d'instruction.

Ce père de deux enfants, dont l'une est amie avec Lyhanna, voit donc les accusations se multiplier, dessinant le portrait d'un homme dont la proximité avec des mineures alimente les plus vives inquiétudes. La mobilisation pour retrouver Lyhanna se poursuit tandis que la justice doit maintenant faire face à l'accumulation de signalements et à la question des dysfonctionnements passés qui auraient pu empêcher ces drames





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