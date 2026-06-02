Disparition de Lyhanna dans le Gers : un homme mis en examen et incarcéré, les recherches se poursuivent sans relâche

Une collégienne de 11 ans portée disparue à Fleurance depuis vendredi. Un homme de 41 ans, connu de la famille, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Les recherches se intensifient malgré l'absence de nouveaux indices.

La disparition de Lyhanna, une collégienne de 11 ans, à Fleurance dans le Gers , a déclenché une vaste opération de recherche depuis vendredi après-midi. La jeune fille n'a pas reparu après avoir quitté son collège Hubert-Reeves vers 15 heures.

Malgré l'engagement de plus de 300 gendarmes, de plongeurs, d'équipes cynophiles, de drones et d'hélicoptères, ainsi que des battues citoyennes, elle reste introuvable. Les investigations se sont étendues à des zones boisées au sud de Fleurance et à des secteurs périphériques. Un homme de 41 ans, père de deux enfants et connu de la famille, a été interpellé samedi. Il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans et incarcéré.

Ses déclarations sur le dépôt de Lyhanna à la piscine municipale ont été jugées incohérentes. Son véhicule a été saisi pour analyses. Les enquêteurs ont aussi révélé des liens anciens entre les deux familles : Lyhanna était amie avec la fille du suspect, et les parents avaient rompu tout contact après un comportement inapproprié. La procureure d'Auch, Clémence Meyer, a confirmé l'ouverture d'une information judiciaire et le dessaisissement au profit du pôle criminel d'Agen.

Aucun élément n'évoque une fugue. L'avocat de la famille décrit l'angoisse des parents, remerciant les forces de l'ordre pour leur travail extraordinaire. La commune de 6 300 habitants est enétat de choc et la mobilisation populaire reste forte malgré les appels à la prudence. L'espoir de retrouver Lyhanna vivante guide toutes les opérations





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