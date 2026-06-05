Disparition de Lyhanna dans le Gers : un corps d'enfant retrouvé, l'autopsie en attente

Le corps d'un enfant portant les mêmes vêtements que la jeune Lyhanna, disparue depuis une semaine, a été découvert dans un hangar agricole à Puycasquier. Une autopsie est en cours pour confirmer son identité.

L'émotion est immense dans le Gers après la découverte, ce jeudi 4 juin, du corps d'un enfant dans un hangar agricole à Puycasquier, à une quinzaine de kilomètres de Fleurance.

La petite Lyhanna, collégienne de 11 ans, était portée disparue depuis une semaine. Les vêtements retrouvés sur le corps correspondent à ceux qu'elle portait le jour de sa disparition. Une autopsie doit être pratiquée ce jeudi soir pour confirmer l'identité et déterminer les causes de la mort. Les résultats sont attendus ce vendredi.

Le principal suspect, Jérôme Barella, avait participé aux premières recherches le vendredi soir de la disparition. Selon le témoignage de la mère d'une amie de Lyhanna, il s'est présenté à son domicile vers 20 heures, demandant si elle avait vu la jeune fille. Il semblait normal et est reparti pour continuer les recherches.

Les parents de Lyhanna ont publié un communiqué par l'intermédiaire de leur avocat, Me François Roujou de Boubee, exprimant leur effroi et appelant au recueillement et au deuil. Ils remercient toutes les personnes ayant participé aux recherches. Le procureur de la République d'Agen, Olivier Naboulet, a confirmé que les gendarmes, dans le cadre des recherches, se sont rendus sur une exploitation agricole à Puycasquier.

Dans un espace écarté, le corps d'un enfant a été retrouvé, portant des vêtements similaires à ceux de Lyhanna. Le parquet a ordonné une autopsie pour identification formelle et conclusions médico-légales. La ville de Fleurance est sous le choc, entre colère et douleur. Des questions subsistent sur les ratés de la procédure judiciaire concernant Jérôme Barella, suscitant un scandale national.

Le maire de Puycasquier s'est dit abasourdi par la macabre découverte. L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cette affaire tragique





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