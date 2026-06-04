Disparition de Lyhanna dans le Gers : Un corps a été retrouvé dans le secteur de Puycasquier

La disparition de Lyhanna connaît un nouveau tournant avec la découverte d'un corps ce jeudi 4 juin à Puycasquier, commune située à 15 km de Fleurance (Gers). L'avocat des parents de Lyhanna a été prévenu. Près de 170 gendarmes étaient mobilisés sur le terrain depuis ce matin. Des analyses sont en cours. Un corps a été retrouvé ce jeudi après-midi sur la commune de Puycasquier, située à 15 km de Fleurance (Gers). Des examens complémentaires doivent encore être réalisés afin de confirmer l'identité de la victime, mais tout laisse à craindre qu'il s'agit de la petite Lyhanna, disparue le 29 mai dernier.

La disparition de Lyhanna connaît un nouveau tournant avec la découverte d'un corps ce jeudi 4 juin à Puycasquier, commune située à 15 km de Fleurance ( Gers ).

L'avocat des parents de Lyhanna a été prévenu. Près de 170 gendarmes étaient mobilisés sur le terrain depuis ce matin. Des analyses sont en cours. Un corps a été retrouvé ce jeudi après-midi sur la commune de Puycasquier, située à 15 km de Fleurance (Gers).

Des examens complémentaires doivent encore être réalisés afin de confirmer l'identité de la victime, mais tout laisse à craindre qu'il s'agit de la petite Lyhanna, disparue le 29 mai dernier. DIRECT.

Disparition de Lyhanna dans le Gers : un corps a été retrouvé au niveau du secteur de Puycasquier, des vérifications en cours Le procureur d'Agen, chargé de ce dossier dans lequel un homme de 41 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire, est attendu sur place et pourrait prendre la parole. L'avocat des parents de Lyhanna, Me Roujou de Boubée, a aussi été prévenu dans l'après-midi de la macabre découverte.

Depuis plusieurs jours, un important dispositif de recherche était déployé dans le secteur. Ce jeudi matin encore, près de 170 gendarmes étaient mobilisés sur le terrain. Les opérations se concentraient dans un périmètre compris entre dix et vingt kilomètres autour de Fleurance, où la collégienne avait été vue pour la dernière fois. L'enquête s'était accélérée après la mise en examen, lundi, de Jérôme Barella, 41 ans, habitant de Montestruc-sur-Gers.

L'homme a été présenté au pôle criminel d'Agen, puis mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il demeure au cœur des investigations menées par les enquêteurs, mais n'avait pas fourni d'indications pour retrouver la collégienne. TEMOIGNAGE.

Disparition de Lyhanna dans le Gers : 'On essaie de se dire qu'elle est malade'... les confidences poignantes d'une camarade de classe de la jeune fille disparue Selon les éléments recueillis par les gendarmes, Lyhanna avait été aperçue pour la dernière fois à 15 h 05, le vendredi 29 mai, à proximité du collège Hubert-Reeves de Fleurance. Des images de vidéoprotection avaient permis d'établir sa présence dans le véhicule du mis en examen.

Pour accéder de nouveau à cet article Disparition de Lyhanna dans le Gers : 'Beaucoup ont des filles du même âge qu'elle', les cavalières gersoises sur la trace de la jeune fille Disparition de Lyhanna dans le Gers : 'Les enfants sont victimes deux fois...

' Comment la lenteur de la justice se trouve mise en cause dans cette affaire ? ENTRETIEN. Disparition de Lyhanna dans le Gers : 'Tous les voyants auraient dû s'allumer, du temps a été perdu dans les transferts de procédures'





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Disparition De Lyhanna Corps Retrouvé Investigation Jérôme Barella Gers Fleurance Collège Hubert-Reeves Vidéoprotection Cavalières Gersoises Justice Lente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Disparition de Lyhanna dans le Gers : le passé trouble du principal suspect remonte à la surfaceLa région Occitanie confirme que Jérôme Barella a été licencié en 2021 pour « comportement inapproprié envers une lycéenne ». Il est également visé pour une plainte pour viols sur mineure

Read more »

Disparition de Lyhanna : un corps retrouvé près de Fleurance dans le GersLes gendarmes ont bouclé la route entre deux petites communes, Puycasquier et Mirepoix.

Read more »

Disparition de Lyhanna : un corps retrouvé par les gendarmes près de FleuranceLes gendarmes impliqués dans les recherches pour retrouver Lyhanna, 11 ans, disparue depuis vendredi 29 mai 2026 à Fleurance, ont trouvé un corps à proximité de la ville.

Read more »

Affaire Lyhanna : un corps découvert ce jeudi dans une usine agricole à Puycasquier, dans le GersUn corps, dont l’identification est en cours, a été découvert jeudi près du lieu de la disparition de Lyhanna, la fillette de 11 ans recherchée depuis six jours dans le Gers

Read more »