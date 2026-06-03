Disparition de Lyhanna dans le Gers : les parents dans l'inquiétude, le suspect jamais entendu

La disparition de Lyhanna dans le Gers a pris une nouvelle tournure avec l'arrestation de Jérôme B., placé en détention provisoire depuis lundi. Le suspect est accusé de deux viols sur mineures de moins de 15 ans, dont une plainte déposée mercredi dernier à Auch et une autre datant d'août 2025. Cependant, il n'a toujours pas été entendu pour cette dernière affaire. Les recherches pour retrouver Lyhanna se poursuivent ce mercredi matin dans la commune de Fleurance et les alentours, avec près de 180 gendarmes épaulés d'une cinquantaine de chasseurs.

La disparition de Lyhanna dans le Gers a pris une nouvelle tournure avec l'arrestation de Jérôme B. , placé en détention provisoire depuis lundi. Le suspect est accusé de deux viols sur mineures de moins de 15 ans, dont une plainte déposée mercredi dernier à Auch et une autre datant d'août 2025.

Cependant, il n'a toujours pas été entendu pour cette dernière affaire. Les recherches pour retrouver Lyhanna se poursuivent ce mercredi matin dans la commune de Fleurance et les alentours, avec près de 180 gendarmes épaulés d'une cinquantaine de chasseurs





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