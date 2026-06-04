Disparition de Lyhanna dans le Gers : les confidences poignantes d'une camarade de classe

Cinq jours après la disparition de Lyhanna, l'émotion reste vive au collège de Fleurance (Gers). Une camarade de classe et sa mère racontent comment ce drame a bouleversé leur quotidien et marqué durablement toute une communauté.

Cinq jours après la disparition de Lyhanna, l'émotion reste vive au collège de Fleurance ( Gers ). Entre la chaise vide laissée en classe, l'inquiétude des élèves et des parents, une camarade de 6e et sa mère racontent comment ce drame a bouleversé leur quotidien et marqué durablement toute une communauté.

Témoignages. Dans ma classe, c'est plus calme, plus silencieux. On se parle moins. Katia* est élève en 6e au collège Hubert-Reeves de Fleurance, dans la classe de Lyhanna, la fillette disparue depuis maintenant cinq jours.

D'une petite voix, sous le regard attentif de sa mère, Katia raconte son quotidien. Ce qui a changé. C'est triste. Je jouais avec elle.

On se parlait. Il y avait eu une embrouille avec les téléphones, utilisés en cours. Quelques élèves avaient été convoqués par la CPE. Elle était mêlée un peu à ça.

Je pense qu'elle doit avoir gardé ce souvenir de la classe. Maintenant, plus personne ne parle de l'affaire. Et Katia ne se sent pas à l'aise, même si elle peine à mettre des mots sur son trouble. Ce lundi dans la classe, il y avait une chaise vide.

Impossible de l'oublier. Selon les cours, Lyhanna était la voisine, celle avec laquelle on glissait un mot ou deux. Mardi, Katia s'est préparée pour l'école, mais elle n'a pas pu aller en cours finalement. Trop difficile.

On essaie tous de se dire qu'elle est malade, ou qu'elle est absente pour des raisons personnelles, confie Katia dans un souffle. Du coup, on n'y pense pas trop. Là, c'est mercredi, juste une demi-journée. Alors c'est plus supportable.

Lundi, la direction a prévenu les élèves qu'une cellule de soutien psychologique était mise en place dans le collège. Ils nous ont dit que si on voulait, on pouvait s'y rendre librement. Je suis allée voir une psychologue. Elle ne comprenait pas.

Comme ses camarades de classe, Katia est inquiète. Ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. À n'importe qui. Lyhanna, ça lui est arrivé parce qu'elle connaissait la fille de celui qui a été arrêté.

C'est à cause de ça qu'elle est montée dans la voiture. Disparition de Lyhanna dans le Gers : Des caresses sur les fesses quand elle sortait de l'eau... une nouvelle plainte pour viol déposée par le père d'une enfant de 11 ans Sa mère Sylvie* hoche la tête. On parle de cette disparition depuis vendredi soir, à la maison. Et entre les hélicoptères et les gendarmes, impossible de passer à côté.

Je fais ce que je peux pour l'apaiser, pour lui expliquer. Une tâche difficile, quand la mère elle-même craint le pire pour sa fille. J'avais un peu peur avant, reconnaît Sylvie. Je la récupérais souvent quand elle sortait de cours.

Je sais qu'à la place de Lyhanna, si une de ses copines s'était trouvée dans la voiture, Katia serait montée aussi. Ce mercredi, pourtant, Katia est revenue seule jusqu'au bureau de sa mère. Là, elle a appelé deux fois en dix minutes, parce qu'elle sait que je m'inquiète plus en ce moment. Mais d'ordinaire, elle me prévient : Maman, je rentre à pied avec une copine.

Elle sait que ça me rassure. Disparition de Lyhanna dans le Gers : Tant qu'on ne l'aura pas retrouvée, on aura peur... À Fleurance, la population en état de choc. Maintenant, on n'oubliera jamais.

À chaque rentrée scolaire, on dira aux enfants de faire attention, de ne pas faire confiance... Sylvie se tait un moment, émue. Ça restera dans nos esprits, à vie, pour toujours. Ça frappe un enfant qui est dans la classe du vôtre.

Mais il faudra continuer à vivre avec. Sa fille se rapproche d'elle, à la recherche d'un câlin. L'air grave, elle lâche : C'est pas une histoire pour amuser les gens. Pour accéder de nouveau à cet article Disparition de Lyhanna dans le Gers : le député David Taupiac réclame la lumière sur de possibles dysfonctionnements judiciaires liés au suspect Disparition de Lyhanna dans le Gers : Ils ont foi en l'institution judiciaire...

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