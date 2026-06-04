Disparition de Lyhanna dans le Gers : les cavalières du Horse and Liberty Ranch mobilisées dans les recherches

Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver Lyhanna, 11 ans, disparue dans le Gers, des cavalières du centre équestre Horse and Liberty Ranch de Fleurance s'activent aux côtés des gendarmes. Avec cinq chevaux, elles explorent un secteur de 450 km², apportant une mobilité et une hauteur de vue précieuses pour scanner bois et champs. Une mobilisation emotionnelle, portée par des mères de famille concernées, dans un vaste périmètre autour de Fleurance.

La disparition de Lyhanna , une jeune fille de 11 ans , dans le Gers , continue de mobiliser d'importantes forces. Alors que la jeune fille restait introuvable ce jeudi 4 juin, les recherches ont pris une ampleur particulière avec l'implication de cavalières du centre équestre Horse and Liberty Ranch, basé à Fleurance .

Cinq chevaux, montés par des bénévoles, ont exploré ce jeudi matin un vaste périmètre de 450 km², épaulant les 170 gendarmes engagés dans cette opération de grande envergure. Le centre équestre a ainsi mis à disposition son expertise et ses équidés pour couvrir des zones difficiles d'accès, comme les sous-bois et les champs, offrant une meilleure visibilité et mobilité que les équipes à pied.

Julien Sowinski, gérant de la structure, a expliqué que l'initiative venue d'eux-mêmes, après contact avec la gendarmerie, permet une recherche plus efficace : un cheval peut se déplacer rapidement ou très lentement selon le besoin d'observation, et sa hauteur de vue scrute les buissons et les haies. Parmi les cavalières mobilisées, beaucoup sont des mères de famille ayant des filles du même âge que Lyhanna, ce qui rend l'engagement personnellement poignant.

Depuis le début de la semaine, une dizaine de cavalières se sont relayées, certaines réaménageant leur emploi du temps professionnel, et le centre a fermé une semaine pour participer à l'effort. Le lieutenant-colonel Christophe Romand, de la gendarmerie, a précisé que la zone de recherche s'étend sur un rayon moyen de 15 kilomètres autour de Fleurance, soit environ 450 km², dont 15 à 20 % de secteurs boisés, représentant 60 à 90 km² de forêt.

Cette étendue, comparable à près de quatre fois la superficie de Paris, ilustre l'ampleur logistique du dispositif. Jessica, l'une des cavalières, a souligné que la présence à cheval permet de mieux voir à travers les buissons et les zones boisées, se disant forcément inquiète mais déterminée à apporter sa contribution. L'émotion reste vive au sein de la communauté, qui suit avec anxiété les développements de l'enquête.

La famille de Lyhanna traverse une épreuve terrible, et les bénévoles entendent poursuivre les recherches tant qu'il reste de l'espoir. Ce reportage met en lumière la solidarité locale et l'utilisation de moyens non conventionnels, comme le cheval, pour combler les limites des recherches traditionnelles dans un terrain étendu et difficile.

Les cavaliers, grâce à leur expérience et à la mobilité de leurs montures, jouent un rôle complémentaire précieux dans la traque d'indices qui pourraient mener à la jeune fille disparue after she was last seen near the college of Fleurance, getting into a car with a 41-year-old man. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour élucider les circonstances de cette disparition





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