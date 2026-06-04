Disparition de Lyhanna dans le Gers : les dysfonctionnements judiciaires pointés du doigt

L'analyse de Guillaume Farde, consultant Police-Justice, révèle des lacunes dans le traitement des plaintes concernant le suspect Jérôme Barella, mis en examen pour l'enlèvement de Lyhanna, 11 ans, toujours portée disparue. Malgré un passé marqué par des accusations de violences sexuelles sur mineurs, plusieurs plaintes ont été classées sans suite ou ont subi des lenteurs administratives. L'expert évoque des manques de moyens, une coordination insuffisante entre services et des procédures obsolètes, soulignant que des alertes multiples n'ont pas conduit à une intervention rapide, ce qui soulève des questions sur la capacité du système judiciaire à protéger les mineurs.

ENTRETIEN. Disparition de Lyhanna dans le Gers : "Tous les voyants auraient dû s'allumer, du temps a été perdu dans les transferts de procédures" Jérôme Barella a été mis en examen pour " enlèvement et séquestration " après la disparition de Lyhanna , encore portée disparue.

Alors que les recherches se poursuivent, les antécédents du suspect interpellent : l'homme était déjà visé par de multiples plaintes pour viols et infractions sexuelles sur mineurs. Guillaume Farde, consultant Police-Justice pour TF1 et LCI, nous apporte son éclairage sur ce dossier.disparition de la jeune Lyhanna, 11 ans , toujours introuvable à ce jour.

Alors que les recherches se poursuivent, le passé judiciaire du principal suspect suscite de lourdes interrogations :pour des infractions sexuelles sur mineurs, et est actuellement visé par des procédures pour viols sur mineurs. Comment un homme avec un tel passif a-t-il pu rester hors des radars de la justice ? Guillaume Farde, consultant Police-Justice pour TF1 et LCI, nous apporte ses réponses.

: Au regard des déclarations de la procureure de la République d'Auch et de cette accumulation de plaintes classées sans suite ou en cours concernant le suspect, quelle est votre analyse de la situation ? : D'abord, rappelons que le suspect reste présumé innocent. Cela posé, sa trajectoire montre une accélération et une aggravation des. La question centrale est de savoir si ceux qui ont traité ces affaires avaient les moyens de tenir compte des alertes précédentes.

Entre sa correspondance avec une mineure en 2017, son renvoi d'un collège en 2021 sans signalement immédiat du directeur, et une plainte pour viols en 2022 classée sans suite, tous les voyants auraient dû s'allumer lorsqu'arrive une plainte en août 2025 pour viols multiples sur une enfant de 10 ans. Au lieu de cela, du temps a été perdu dans les transferts de procédures. Compte tenu de ce passif, n'aurait-on pas dû accélérer la procédure ?

C'est inévitablement la question qui se pose, alors qu'unQuel est le parcours d'une plainte pour viol sur mineur ? Les procédures souffrent-elles systématiquement de ces mêmes lenteurs administratives ? En France, on enregistre en moyenne 160 000 faits de viols, tentatives de viols et attouchements sur mineurs par an. Cela représente 18 infractions par heure.

Depuis 2020, ces chiffres ont bondi de 56 %. Si l'on ajoute les 220 000 victimes majeures d'infractions sexuelles, la charge est colossale. Les effectifs et les moyens n'ont pas augmenté de 56 % pour s'ajuster à cette explosion des procédures. Disparition de Lyhanna dans le Gers : "Ils ont foi en l'institution judiciaire...

" Comment les parents réagissent aux plaintes pour viols visant Jérôme B. À cela s'ajoute la complexité des règles de compétence territoriale entre services, indispensable pour éviter les risques de nullité de procédure, ce qui étire considérablement les délais. De plus, sur le plan numérique, nos services d'enquête et de justice sont restés au XXe siècle. Nous sommes capables de suivre la traçabilité d'un colis en temps réel sur internet, mais incapables de centraliser efficacement les étapes d'une enquête criminelle.

Concernant la plainte d'août 2025, pourquoi le suspect n'a-t-il pas été auditionné plus tôt par les enquêteurs ? Les enquêteurs privilégient une approche par étapes lorsqu'une personne est explicitement ciblée. Ils commencent par l'enquête d'environnement, les réquisitions techniques et l'examen des données téléphoniques avant de confronter le suspect. Pourquoi procéder ainsi ?

Parce qu'une audition prématurée comporte le risque de voir la personne détruire des preuves, modifier son comportement ou tout simplement prendre la fuite. Disparition de Lyhanna dans le Gers : le député David Taupiac réclame la lumière sur "de possibles dysfonctionnements judiciaires" liés au suspect On termine généralement par l'interrogatoire pour confronter l'individu à des éléments matériels lourds afin d'obtenir des aveux.

Une date d'audition était d'ailleurs envisagée, mais le calendrier s'est avéré trop tardif au vu de sa mise en cause dans l'affaire actuelle. La procureure a évoqué un réexamen possible des procédures passées. Peut-on s'attendre à ce que les anciens dossiers visant le suspect soient rouverts ? À ma connaissance, une seule procédure classée sans suite pourrait être réexaminée à la lumière des événements récents : celle concernant la très jeune victime à Béthune.

Dans ce dossier, l'infraction semblait caractérisée, mais il manquait des éléments de contexte sur le profil et la récurrence des agissements de cet homme. Aujourd'hui, ces éléments existent. De même, le signalement tardif du directeur de son ancien établissement scolaire peut désormais déboucher sur une ouverture d'enquête pénale distincte, selon la nature exacte des correspondances qu'il entretenait avec cette mineur





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