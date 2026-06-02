Disparition de Lyhanna dans le Gers : le suspect mis en examen et écroué, les recherches se poursuivent

Un homme de 41 ans, Jérôme B., a été mis en examen et placé en détention pour enlèvement et séquestration de Lyhanna, 11 ans, disparue depuis le 29 mai à Fleurance. Les recherches se poursuivent dans les bois de Lalanne tandis que le suspect a gardé le silence face aux juges.

La disparition de Lyhanna, une adolescente de onze ans, à Fleurance dans le Gers , a plongé la commune et ses environs dans une profonde inquiétude.

La jeune fille n'a plus donné signe de vie depuis le vendredi 29 mai, après avoir quitté son collège. Le principal suspect, Jérôme B., un homme de quarante et un ans connu de la famille, a été mis en examen et incarcéré pour enlèvement et séquestration d'une mineure de moins de quinze ans. Les recherches se poursuivent avec acharnement dans les zones boisées et les cours d'eau, notamment au bois de Lalanne, mobilisant d'importants moyens des forces de l'ordre.

Le suspect, qui réside à Montestruc-sur-Gers, a affirmé avoir déposé Lyhanna à la piscine, une version contredite par le parquet. Il a gardé le silence lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction, malgré un casier judiciaire vierge. Des témoignages de voisins le décrivent comme un homme souriant et gentil, créant un contraste saisissant avec les accusations portées contre lui.

La mère de la collégienne a révélé que le suspect amenait des goûters à sa fille et qu'il était présent lors d'une soirée pyjama, soulevant des interrogations sur la nature de leurs relations. L'émotion est palpable à Fleurance où la population, en état de choc, exprime sa détresse tout en maintenant l'espoir de retrouver Lyhanna saine et sauve.

Les investigations se concentrent sur toutes les zones pouvant servir de refuge ou de cachette, dans un contexte où chaque heure compte pour la sécurité de la jeune fille





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