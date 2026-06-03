Disparition de Lyhanna dans le Gers : le suspect Jérôme B. visé par une plainte pour viol sur mineure non instruite

Les recherches se poursuivent dans le Gers pour retrouver Lyhanna, 11 ans, portée disparue depuis le 29 mai. Le principal suspect, Jérôme B., 41 ans, mis en examen pour enlèvement et séquestration, était déjà visé par une plainte pour viol sur mineure depuis août 2025, mais n'avait jamais été entendu. Une enquête judiciaire est attendue sur ce possible dysfonctionnement.

La disparition de Lyhanna, une collégienne de 11 ans portée disparue dans le Gers depuis le vendredi 29 mai 2025, a pris une tournure particulièrement inquiétante avec la mise en examen de Jérôme B. , un homme de 41 ans.

Ce dernier est soupçonné d'enlèvement et de séquestration d'une mineure de moins de 15 ans et a été placé en détention provisoire le lundi 1er juin. L'affaire soulève de sérieuses questions sur un possible dysfonctionnement judiciaire, car Jérôme B. était déjà visé par une plainte pour viol sur mineure déposée depuis août 2025.

Cette plainte, initialement enregistrée à la gendarmerie de Plaisance-du-Touch en Haute-Garonne le 22 août 2025 par la mère d'une fillette de 10 ans, n'avait jamais abouti à une audition du suspect. Le parquet de Toulouse a indiqué avoir pris connaissance de la procédure en octobre 2025, soit deux mois après son dépôt, avant de se dessaisir du dossier en novembre, les faits allégués s'étant produits près d'Auch, à Montestruc-sur-Gers, relevant de la compétence du parquet d'Auch.

Ainsi, alors que la plainte pour viol était en cours d'instruction, Jérôme B. a été interpellé dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Lyhanna. Les recherches pour retrouver la jeune fille se poursuivent activement dans le Gers, avec un dispositif d'environ 180 gendarmes, appuyés par des sapeurs-pompiers, des chasseurs et des clubs équestres. Le colonel Philippe de Laforcade, qui coordonne les opérations, a déclaré : "Le temps joue contre nous mais ça n'entame pas notre détermination".

Par ailleurs, deux témoins affirment avoir vu Lyhanna seule sur une route du Tarn-et-Garonne lundi, des vérifications étant en cours. Dans le même temps, le village de Montestruc-sur-Gers, domicile du suspect, vit dans une atmosphère pesante. Jérôme B., décrit par certains comme un homme "souriant", "poli" et "sérieux", fait face à des rumeurs sur son comportement douteux avec les mineures.

Ses avocates rappellent que "la mise en examen ne saurait valoir jugement de culpabilité" et que leur client a gardé le silence face au juge. Les parents de Lyhanna, dans l'attente de pouvoir consulter le dossier pénal avec leur avocat, continuent d'espérer retrouver leur fille





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