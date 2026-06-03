Disparition de Lyhanna dans le Gers : le suspect Jérôme B. mis en examen, les recherches se poursuivent

La disparition de Lyhanna, 10 ans, dans le Gers, mobilise d'importants moyens. Le principal suspect, Jérôme B., décrit comme un homme sans histoire, est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il est également visé par une ancienne plainte pour viol sur mineure et avait été licencié en 2021 pour des échanges inappropriés avec une élève.

La disparition de Lyhanna, une jeune fille de 10 ans, dans le Gers , a plongé la commune de Fleurance et ses environs dans une profonde inquiétude.

Le principal suspect, Jérôme B., 41 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire lundi soir pour enlèvement et séquestration d'une mineure de moins de 15 ans. Il connaissait la victime, amie de sa fille, scolarisée au collège Hubert Reeves. Les recherches, mobilisant près de 180 gendarmes, sapeurs-pompiers, chasseurs et clubs équestres, se poursuivent activement. Le temps joue contre les enquêteurs, mais leur détermination reste intacte, selon le colonel Philippe de Laforcade.

Dans la communauté, le suspect est décrit par certains comme un homme souriant, poli et sérieux, un monsieur Tout-le-Monde discret. Une ancienne collègue d'une association de loisirs et jeux vidéo, où il a été membre actif lors de la création en 2006, témoigne : "Jérôme a toujours été sérieux dans l'asso, on pouvait lui faire confiance.

" Cette image contraste avec le comportement du suspect vis-à-vis des mineures qui a déjà été signalé. En effet, employé de 2018 à 2021 par la région Occitanie dans différents établissements scolaires gersois, il a été licencié en 2021 après un blâme pour des échanges téléphoniques inappropriés avec une élève au lycée Maréchal-Lannes de Lectoure. Une source régionale confirme que rien n'avait filtré jusqu'alors et que depuis, il n'a plus jamais été réembauché.

Parallèlement, il a été révélé que Jérôme B. est visé par une plainte pour viols sur mineure déposée en août 2025 à Plaisance-du-Touch, près de Toulouse. La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, précise que la plainte a été reçue entre novembre et décembre 2025, transmise à la gendarmerie en janvier 2026, mais qu'à ce stade, aucune audition n'a encore eu lieu et qu'elle n'a pas de précision sur la nature des actes.

Les avocates du suspect rappellent que la mise en examen ne saurait valoir jugement de culpabilité. Pendant ce temps, à Fleurance, l'émotion est immense. Françoise, retraitée et arrière-grand-mère, exprime son espoir pour la petite Lyhanna : "J'ai de l'espoir pour cette petite. Il est peut-être un peu minime mais j'ai de l'espoir", confiant dans le travail de la justice





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