La disparition de Lyhanna, une adolescente de 11 ans scolarisée à Fleurance (Gers), a déclenché une enquête qui a mis en lumière des zones d'ombre et des déclarations incohérentes. Le père d'une de ses amies, un homme de 41 ans, est en garde à vue et a été déféré au pôle criminel d'Agen.

Disparition de Lyhanna dans le Gers : le père d'une amie soupçonné d' enlèvement , un trajet suspect et des zones d'ombre… où en est l' enquête ?

Où est passée Lyhanna, 11 ans, introuvable depuis le vendredi 29 mai dans le Gers ? Alors que les plongeurs et les hélicoptères recherchent activement la jeune adolescente, le père d'une de ses amies est au cœur des investigations. Face à des déclarations jugées incohérentes, cet homme de 41 ans a été déféré ce lundi au pôle criminel d'Agen. Selon les déclarations de la mère de la collégienne disparue, cet homme connaissait sa fille.

Voici ce que l'on sait pour l'heure sur cette affaire. Depuis le vendredi 29 mai, Lyhanna, une adolescente de 11 ans scolarisée à Fleurance (Gers), reste introuvable. Alors que les recherches s'intensifient pour la retrouver, le père d'une de ses amies, un homme âgé de 41 ans, est en garde à vue du chef d'enlèvement et séquestration de mineur de 15 ans et a été déféré au pôle criminel du parquet d'Agen. Voici ce que l'on sait sur cette affaire.

Lyhanna a été aperçue pour la dernière fois le vendredi 29 mai, vers 15 heures, devant son collège situé à Fleurance. Alors qu'elle ne devait initialement quitter l'établissement qu'à 17 heures, un témoin l'a vue monter à bord du véhicule d'un homme, le père d'une de ses amies, deux heures plus tôt. Ce témoignage a été rapidement confirmé par l'exploitation de la vidéosurveillance.

Le soir même, vers 18h45, la piste d'une fuite volontaire a immédiatement été écartée par les enquêteurs et la procureure d'Auch, Clémence Meyer. La gendarmerie nationale a lancé un appel à témoins. Selon la description diffusée, l'adolescente mesure 1,57 m, a une corpulence normale, des yeux marron et des cheveux longs et marron attachés.

Au moment de sa disparition, elle portait des boucles d'oreilles discrètes, un débardeur marinière à grosses rayures noires et blanches, un short noir et des chaussettes jaunes. Le suspect est un homme de 41 ans, père de famille et domicilié à Montestruc-sur-Gers, une commune située à moins de dix kilomètres de Fleurance. Sur place, une habitante le décrit comme quelqu'un de souriant, gentil. Interpellé samedi, il a été placé en garde à vue à Auch.

Peu de temps après son interpellation, il a été pris en charge par une équipe médicale, se plaignant de problèmes cardiaques, avant de revenir dans les locaux de la gendarmerie d'Auch. Ce lundi, après 48 heures de garde à vue, il a été déféré au pôle criminel du parquet d'Agen.

Selon le suspect, vendredi vers 16 h 45, il est venu chercher sa propre fille à l'école primaire de Montestruc avant d'être vu à la fête de l'établissement en fin de journée. Face aux enquêteurs, il a affirmé avoir déposé Lyhanna, à sa demande, aux abords de la piscine de Fleurance. Des déclarations jugées incohérentes et imprécises par la procureure d'Auch, Clémence Meyer. La mère de la disparue révèle que le suspect connaissait la collégienne.

L'homme est le père de la meilleure amie de la victime. Selon la mère de la disparue, Charly Rameau, il amenait des goûters à Lyhanna tous les jours. Si c'est quelqu'un qu'elle connaît, oui, elle serait capable de monter dans la voiture s'il lui a proposé de la ramener à la maison, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Elle nous avait dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle.

Elle m'a dit que non, qu'il avait juste joué avec elle, comme un papa qui jouerait avec sa fille, a raconté sa mère au micro de la chaîne de télévision. Le mis en cause avait eu lors de cette soirée une attitude qui aurait été jugée inappropriée, et c'est la raison pour laquelle avait stoppé tout contact.

Une centaine de gendarmes, appuyés par une équipe cynophile, des drones et un hélicoptère équipé de caméras thermiques, ont été mobilisés dès le début des recherches. Lundi, le dispositif comptait encore 70 militaires spécialisés. Des plongeurs sondent la rivière Gers et les points d'eau environnants. Un périmètre de sécurité a également été mis en place autour de la base de loisirs et les recherches s'orientent désormais vers des zones boisées au sud de Fleurance.

Lyhanna a été aperçue pour la dernière fois le vendredi 29 mai, vers 15 heures, devant son collège situé à Fleurance. Si elle n'a pas permis de retrouver l'adolescente, un certain nombre d'objets, d'indices ont été prélevés et sont en cours d'analyse par les techniciens en investigation criminelle, a précisé le colonel Philippe de Laforcade, commandant du groupement de gendarmerie du Gers.

Un centre de coordination des aides volontaires a également été ouvert par la mairie de Fleurance dans l'espace culturel et sportif de la commune





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