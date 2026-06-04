Disparition de Lyhanna dans le Gers : le maire de Puycasquier 'tombe des nues' face à la macabre découverte

Le maire de Puycasquier, Louis Turchi, est sous le choc après la découverte du corps d'un enfant, très probablement Lyhanna, dans un hangar agricole. Il avait vu des gendarmes quadriller le bois de La Ville mais n'avait pas de connaissances dans la commune.

Le maire de Puycasquier , Louis Turchi, est sous le choc après la découverte du corps d'un enfant, très probablement Lyhanna , dans un hangar agricole. Il avait vu des gendarmes quadriller le bois de La Ville mais n'avait pas de connaissances dans la commune.

Le maire a informé les 500 habitants du village par mail et via les panneaux d'affichage électroniques. La route départementale 151 est fermée par la gendarmerie jusqu'à samedi. Le corps retrouvé porte des vêtements similaires à ceux de la collégienne enlevée. Les parents de Lyhanna sont dans la tristesse et la colère, selon leur avocat.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, juge 'tout à fait inacceptable' la procédure judiciaire à l'encontre de Jérôme Barella. Des manifestantes dénoncent les manquements de la justice à Auch. Le temps est maintenant au recueillement, selon l'avocat des parents de Lyhanna





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