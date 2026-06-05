Disparition de Lyhanna dans le Gers : le corps identifié, les causes de la mort toujours inconnues

L'autopsie confirme l'identité de la collégienne de 11 ans disparue à Fleurance. Les causes du décès restent à déterminer, des expertises complémentaires ont été ordonnées.

Le 29 mai dernier, Lyhanna , une collégienne de 11 ans, disparaissait à Fleurance, dans le Gers . Ce vendredi 5 juin, le drame a connu un épilogue terrible : le rapport d'autopsie rendu public confirme que le corps retrouvé la veille dans un bâtiment agricole à Puycasquier est bien celui de l'enfant.

Les résultats des analyses ADN ont été formellement communiqués aux enquêteurs et magistrats en début d'après-midi. Le procureur de la République d'Agen, Olivier Naboulet, a annoncé dans un communiqué que l'identification ne fait plus aucun doute : la dépouille découverte est celle de Lyhanna. Les vêtements trouvés sur le corps correspondaient à ceux portés par la fillette au moment de sa disparition, selon les premières constatations. Pourtant, les causes du décès restent pour l'heure inconnues.

Les médecins légistes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), qui ont pratiqué l'autopsie à Pontoise, ne sont pas en mesure de les déterminer. Olivier Naboulet a précisé que des examens et expertises complémentaires ont été ordonnés et seront diligentés. Aucun délai n'a été fixé pour la communication des résultats. Cette annonce met fin à une semaine d'angoisse pour la famille de Lyhanna, mais aussi pour toute la communauté fleurantine, sous le choc.

La découverte du corps, jeudi, dans un hangar agricole isolé, avait déjà provoqué une onde de choc dans la région. Les habitants se sont rassemblés en silence, certains en pleurs, d'autres exprimant leur colère. La disparition de Lyhanna avait déclenché un important dispositif de recherches, mobilisant gendarmes, hélicoptères et chiens pisteurs. Les enquêteurs avaient rapidement interpellé un suspect, Jérôme Barella, un homme de 34 ans déjà connu des services judiciaires.

Il avait été mis en examen pour enlèvement et séquestration, et placé en détention provisoire. Mais les zones d'ombre persistent. Le parquet d'Agen a requis un état des lieux urgent des procédures liées aux victimes mineures dans le ressort de la gendarmerie, comme l'a demandé la direction générale. L'affaire soulève également des questions sur le parcours judiciaire du suspect, qui avait été condamné à plusieurs reprises, mais qui semblait être passé sous les radars malgré des préconisations nationales.

La petite ville de Fleurance, meurtrie à jamais, tente de faire son deuil. Les parents de Lyhanna, accompagnés de leurs avocats, ont demandé à être tenus informés de toutes les avancées de l'enquête. Une marche blanche est en préparation pour rendre hommage à la collégienne, dont le sourire et la joie de vivre resteront dans les mémoires. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Les expertises complémentaires devraient permettre de lever le voile sur les causes de la mort, mais aussi sur les dernières heures de Lyhanna. En attendant, la communauté reste unie dans la douleur et l'attente de vérité





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