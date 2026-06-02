Disparition de Lyhanna dans le Gers : la famille attend avec impatience d'accéder au dossier pénal

La disparition de Lyhanna dans le Gers a plongé la famille et la population dans l'angoisse. Les parents de la jeune fille de 11 ans attendent avec impatience d'accéder au dossier pénal pour comprendre ce qui s'est passé.

La disparition de Lyhanna dans le Gers a plongé la famille et la population dans l'angoisse. Les parents de la jeune fille de 11 ans attendent avec impatience d'accéder au dossier pénal pour comprendre ce qui s'est passé.

Selon leur avocat, Me François Roujou de Boubée, il y a toujours de l'espoir de la retrouver. Les recherches s'étendent à une nouvelle zone boisée au sud de Fleurance, où la fillette a disparu vendredi dernier à la sortie de son collège. La famille est très touchée par la participation citoyenne et les efforts déployés par la gendarmerie pour retrouver Lyhanna.

Les prochaines étapes seront de consulter le dossier au cabinet, d'avoir plus d'éléments de contexte et, on l'espère, de retrouver Lyhanna. La population de Fleurance est en état de choc et mobilisée pour retrouver la jeune fille





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