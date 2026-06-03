Disparition de Lyhanna dans le Gers : l'appel poignant d'une militante pour la protection des enfants au suspect

Alors que Jérôme B., principal suspect dans la disparition de la jeune Lyhanna, reste muet, Annie Gourgue, présidente de l'association La Mouette, le exhorte à parler. L'association envisage de se porter partie civile pour soutenir la famille de l'adolescente de 11 ans, portée disparue depuis le 29 mai dans le Gers. La disappearance a plongé la région dans l'angoisse et rappelle d'autres affaires similaires.

La disparition de Lyhanna, une collégienne de onze ans, dans le Gers le vendredi 29 mai, a plongé la petite commune de Fleurance et la région dans une profonde inquiétude.

Le principal suspect, Jérôme B., un homme de quarante et un ans père d'une amie de la victime, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour enlèvement et séquestration. Son silence face aux enquêteurs est un element particulièrement cruel pour la famille et les proches. Face à cette situation, Annie Gourgue, présidente et fondatrice de l'association La Mouette, basée à Agen, lance un appel poignant au suspect.

Militante inlassable pour la protection des enfants depuis la disparition de Marion Wagon en 1996, elle exhorte l'homme à parler s'il est impliqué. Son association, qui lutte contre la maltraitance infantile, envisage de se porter partie civile pour soutenir la famille de Lyhanna.

Elle rappelle que chaque nom d'enfant disparu ajoute à une liste déjà trop longue et souligne l'evolution des moyens de diffusion grâce aux réseaux sociaux, tout en insistant sur le role decisif de la vidéosurveillance dans de nombreuses enquêtes, y compris celle-ci. L'association propose également une aide psychologique à la famille et s'interroge sur l'absence de réaction du suspect, dont le comportement passé avec des mineures fait l'objet d'une plainte pour viol déposée par le père d'une autre enfant.

Cette affaire rappelle d'autres drames, comme le meurtre de Vanesa à Tonneins, et met en lumière l'atmosphère pesante qui règne dans le village du suspect, Montestruc-sur-Gers. Les avocates de Jérôme B. rappellent que la mise en examen ne vaut pas jugement de culpabilité, tandis que les parents de Lyhanna, tout en gardant foi en l'institution judiciaire, vivent un véritable cauchemar et expriment leur peur tant que leur fille ne sera pas retrouvée.

Le procureur de la République a indiqué que les parents demeurent dans la plus grande inquiétude. L'enquête se poursuit avec l'espoir de retrouver la jeune fille saine et sauve, tandis que la population locale est en état de choc et attend des réponses





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