Disparition de Lyhanna dans le Gers : l'angoisse et la mobilisation persistent à Fleurance

Au lendemain de la mise en examen du principal suspect, la population de Fleurance continue de vivre sous le choc après la disparition de Lyhanna, 11 ans, et organise des recherches citoyennes. Entre espoir et peur, les habitants tentent de faire face au traumatisme.

La disparition de Lyhanna, une jeune fille de 11 ans, à Fleurance dans le Gers, a plongé la population locale dans un profond état de choc et d'angoisse.

Les événements se sont déclenchés vendredi après-midi, lorsque la collégienne a été vue pour la dernière fois. Depuis, une mobilisation massive s'est organisée, mêlant habitants bénévoles et forces de l'ordre, pour tenter de retrouver sa trace. L'émotion était à son comble lundi 1er juin, trois jours après les faits, avec de nombreux parents et amis exprimant leur détresse tout en maintenant une lueur d'espoir.

Les recherches se sont concentrées dans des zones spécifiques, comme le bois de Lalanne et le long de la rivière le Gers, entre le skate park et la caserne des pompiers. Malgré l'organisation de battues encadrées par la gendarmerie, l'incertitude persiste et la peur s'installe durablement dans les esprits. Un voisin, Julien, incarnait cette volonté populaire d'agir, parfois en décalage avec les consignes des autorités qui déconseillent les recherches non coordonnées.

Pour lui et beaucoup d'autres, l'objectif est simple : retrouver Lyhanna saine et sauve, le plus vite possible. La tension était également palpable au collège Hubert Reeves, lieu où la jeune fille a été aperçue pour la dernière fois. Les élèves sont sortis discrètement, sous le regard inquiet des parents.

Sylvie, une mère de famille habitant Montestruc-sur-Gers, a témoigné de cette ambiance pesante et a souligné avoir remarqué par le passé des comportements du suspect, un père de famille de 41 ans résidant dans son village. Ce dernier a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans" et placé en détention provisoire. Des signes avant-coureurs ?

Sylvie évoque des scènes dans le parc en face du collège où le suspect était présent avec sa fille et d'autres enfants, une fois avec une autre jeune fille, ce qui lui avait paru déplacé. Au-delà de la recherche active, la communauté fleurantine doit also faire face au traumatisme. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place au collège pour accompagner les élèves et les proches.

Des témoignages comme celui d'Elodie, dont la fille était une amie de Lyhanna, illustrent l'impact psychologique sur les enfants, certains en pleurs et remplis de questions sans réponses. L'espoir reste présent, mais la peur domine. Comme le résume Coralie, une autre mère de famille : "La peur nous envahit et j'espère de tout coeur qu'on la retrouvera, cet enfant".

L'affaire repose désormais sur l'enquête judiciaire, tandis que la population, entre soutien inconditionnel et interrogation sur d'éventuels signes passés, cherche à comprendre comment une telle disparition a pu survenir dans cette petite commune paisible du Gers





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