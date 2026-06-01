Disparition de Lyhanna dans le Gers : Jérôme B., père de famille proche des collégiennes, mis en examen pour enlèvement

Jérôme B., 41 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de Lyhanna, collégienne de 11 ans disparue le 29 mai à Fleurance. Décrit comme un homme gentil et souriant par son entourage, il était le père d'une amie de la victime et avait des habitudes de comportement troublantes près des adolescents.

DECRYPTAGE. Disparition de Lyhanna dans le Gers : mis en examen, qui est Jérôme B., ce père de famille "gentil" et "souriant", soupçonné d'avoir enlevé la collégienne de 11 ans ?

Interpellé samedi après la disparition de Lyhanna à Fleurance (Gers), Jérôme B., 41 ans, a été mis en examen ce lundi 1er juin. Ce père de famille, décrit comme "gentil" et "souriant" par son voisinage, connaissait la collégienne et sa famille. Une de ses voisines le décrit comme un homme "souriant" et "gentil".

C'est pourtant ce père de famille de 41 ans qui a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration" de Lyhanna, toujours introuvable depuis sa disparition le 29 mai à Fleurance (Gers). Selon nos informations, Jérôme B. réside à Montestruc-sur-Gers, une commune située à moins de dix kilomètres du collège où l'adolescente de 11 ans est scolarisée. DIRECT.

Disparition de Lyhanna dans le Gers : le suspect a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans" Interpellé et placé en garde à vue samedi à Auch, il a été brièvement hospitalisé pour des douleurs cardiaques, avant de rapidement réintégrer les locaux de la gendarmerie. Ses auditions se sont poursuivies sous le régime de la garde à vue jusqu'à son déferrement ce lundi en fin de matinée.

Face aux enquêteurs, il a affirmé avoir déposé la collégienne de 11 ans "à sa demande en voiture aux abords de la piscine de Fleurance". L'exploitation de la vidéosurveillance a en effet confirmé la présence de Lyhanna dans sa voiture dès 15 heures. Or, elle ne devait sortir des cours qu'à 17 heures. Disparition de Lyhanna dans le Gers : "On est tous dans la détresse...

" Les voisins de la famille de la collégienne disparue restent mobilisés Selon les témoignages de deux habitantes de son village, s'est ensuite rendu à l'école primaire de Montestruc-sur-Gers aux alentours de 16h45 pour y récupérer sa propre fille. Il a d'ailleurs été aperçu un peu plus tard en fin de journée lors de la fête de l'établissement. L'adolescente de 11 ans le connaît personnellement, puisqu'il s'agit du père d'une de ses amies.

Selon Charly, la mère de la collégienne disparue, le suspect "amenait des goûters à Lyhanna tous les jours".

"Au début de l'année scolaire, ma fille a été à une soirée pyjama chez ce couple dont l'homme a été arrêté", a-t-elle également confié à Disparition de Lyhanna à Fleurance : plus de 400 bénévoles mobilisés pour retrouver la jeune collégienne de 11 ans "Elle nous avait dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle On a demandé si ça avait été plus loin. Elle nous a regardés un peu choqués, sans trop comprendre de quoi on parlait.

Elle m'a dit que non, qu'il avait juste joué avec elle, comme un papa qui jouerait avec sa fille", a-t-elle expliqué au micro de Disparition de Lyhanna à Fleurance : convaincus de son enlèvement, les parents de la fillette vivent dans l'angoisse L'avocat des parents de Lyhanna précise à La Dépêche du Midi que le suspect avait eu une "attitude qui aurait été jugée inappropriée" lors de cette même soirée pyjama, poussant la mère de l'adolescente à "stopper tout contact" avec lui. Le suspect était régulièrement aperçu aux abords du collège de Fleurance, ainsi qu'au rayon gâteaux de l'Intermarché de la ville, toujours en compagnie de jeunes adolescentes.

Selon nos informations, des parents d'élèves affirment que l'homme de 41 ans aurait donné son numéro de téléphone à une autre collégienne. Pour le moment, cette information n'a pas été confirmée par les autorités.

La mère d'un élève de troisième du même établissement, par ailleurs elle-aussi habitante de Montestruc-sur-Gers, a confié à l'un de nos journalistes l'avoir souvent vu au parc de jeux "avec sa fille et d'autres enfants", non loin de la maison à colombages qu'il occupe avec sa famille : "Je l'ai déjà vu une fois assis avec une autre jeune fille, ça me paraissait déplacé. Pendant que sa fille jouait avec les enfants, lui était avec une adolescente", se souvient-elle, tout en décrivant un "monsieur-tout-le-monde"





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