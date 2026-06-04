Disparition de Lyhanna dans le Gers : Gérald Darmanin dénonce une procédure judiciaire "tout à fait inacceptable"

La procédure judiciaire concernant la disparition de Lyhanna dans le Gers a été jugée "tout à fait inacceptable" par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Il a promis un rapport public et des sanctions éventuelles pour corriger les dysfonctionnements dénoncés. Un corps a été retrouvé dans un hangar agricole et des analyses sont en cours.

La disparition de Lyhanna dans le Gers a suscité l'indignation du ministre de la Justice , Gérald Darmanin , qui a qualifié la procédure judiciaire concernant Jérôme Barella , principal suspect, de "tout à fait inacceptable".

En déplacement à Béziers, il a exprimé sa colère face aux dysfonctionnements dans cette affaire et a promis un rapport public et des sanctions éventuelles. Darmanin s'est interrogé sur le manque d'intervention des autorités alors que des plaintes avaient été déposées contre Barella depuis de longs mois. Il a également souligné que ce dysfonctionnement révélait une mauvaise organisation et un manque de prise en compte de la parole des enfants.

Par ailleurs, un corps a été retrouvé dans un hangar agricole dans le cadre de cette affaire, et des analyses sont en cours. Cependant, une jeune fille correspondant au signalement de Lyhanna a été aperçue sur une route, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une collégienne de Castelsarrasin.

Enfin, une ex-connaissance de Barella a révélé que ce dernier avait des comportements inappropriés envers elle dès leur première rencontre





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