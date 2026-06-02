Disparition de Lyhanna dans le Gers : deux témoins affirment l'avoir vue seule sur une route du Tarn-et-Garonne lundi

La recherche de Lyhanna, 11 ans, disparue depuis vendredi 29 mai 2026, a connu un rebondissement avec la déclaration de deux témoins affirmant avoir vu une silhouette correspondant à l'enfant lundi 1er juin après-midi, le long de la route de Lafrançaise à Castelsarrasin, dans le Tarn-et-Garonne. Les vérifications immédiates menées par la police n'ont pas permis de la localiser. L'enquête a été confiée au pôle criminel d'Agen.

La disparition de Lyhanna dans le Gers a connu un rebondissement avec la déclaration de deux témoins affirmant avoir vu une silhouette correspondant à l'enfant lundi 1er juin après-midi, le long de la route de Lafrançaise à Castelsarrasin, dans le Tarn-et-Garonne.

Les vérifications immédiates menées par la police n'ont pas permis de la localiser. L'enquête a été confiée au pôle criminel d'Agen. Pendant quelques heures, l'espoir a quitté le Gers pour se déplacer en Tarn-et-Garonne. Lundi 1er juin 2026, alors que les recherches pour retrouver Lyhanna, 11 ans, disparue depuis le 29 mai à Fleurance (Gers), mobilisent toujours enquêteurs et bénévoles, un signalement intrigue les gendarmes.

Deux habitants de Castelsarrasin affirment avoir aperçu une jeune fille seule, marchant au bord d'une route départementale. Une silhouette qui, selon eux, ressemblait fortement à l'adolescente recherchée. Les faits se déroulent vers 17 heures sur la D 45, route de Lafrançaise, à proximité du Centre d'instruction élémentaire de conduite (CIEC) militaire. Un habitant de Labastide-du-Temple remarque une jeune fille progressant seule le long de la chaussée en direction du centre-ville.

Son allure et sa corpulence lui rappellent immédiatement Lyhanna. Quelques instants plus tard, une voisine du secteur indique avoir elle aussi remarqué la présence de cette jeune marcheuse. Tous deux l'observent, mais ne cherchent pas à entrer en contact avec elle. Ce n'est qu'aux alentours de 19 heures que le Centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie (CORG) de Tarn-et-Garonne est alerté.

Dès la réception de l'appel, les gendarmes informent le commissariat de police de Castelsarrasin, compétent sur cette zone. Les témoignages sont recueillis et recoupés. Rapidement, certaines divergences apparaissent concernant l'âge apparent et la tenue vestimentaire de la personne aperçue. Sur instruction de la magistrate de permanence du parquet de Montauban, des vérifications sont engagées sans délai.

Les enquêteurs tentent notamment d'exploiter d'éventuelles images de vidéosurveillance. Mais le secteur concerné n'est pas couvert par le réseau de vidéoprotection. La vice-procureure de Montauban, Alice Gardair, confirme l'existence de ces signalements tout en appelant à la prudence.

"Pour l'heure, ces signalements n'ont pu être corroborés", indique la magistrate. "Les vérifications ont été particulièrement compliquées par le délai entre les faits et l'alerte. Les témoins auraient aperçu la jeune fille vers 17 heures, mais ne se sont manifestés auprès du CORG que deux heures plus tard. Ils ne sont, par ailleurs, jamais allés au contact de la personne observée.

" À ce stade, aucune certitude ne permet d'établir un lien avec la disparition de Lyhanna. "La jeune fille signalée n'a pu être retrouvée", ajoute encore Alice Gardair. Le parquet de Montauban a transmis ces éléments au parquet d'Agen, dont le pôle criminel centralise désormais l'ensemble des investigations. Cinq jours après la disparition de la collégienne, le mystère demeure entier





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