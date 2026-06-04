Hélène, une Gersoise de 32 ans, raconte sa première rencontre avec Jérôme Barella, ce père de famille soupçonné d'avoir enlevé et séquestré Lyhanna, 11 ans, le 29 mai dernier, à Fleurance (Gers).

Disparition de Lyhanna dans le Gers : des caresses sur la cuisse dès notre première rencontre, il était très insistant, dévoile Hélène, ex-connaissance de Jérôme Barella .

Hélène, une Gersoise de 32 ans, raconte sa première rencontre avec Jérôme Barella, ce père de famille soupçonné d'avoir enlevé et séquestré Lyhanna, 11 ans, le 29 mai dernier, à Fleurance (Gers). Entre 2012 et 2013, alors qu'elle est âgée de 17 ans et demi, Hélène se souvient d'un homme insistant et tactile, inscrit sur des sites de rencontres amoureuses et pressé de poser ses mains sur ses cuisses.

Hélène, Gersoise de 32 ans, employée dans le secteur médical, se souvient très bien de sa première rencontre avec Jérôme Barella, entre 2012 et 2013. Cet homme de 41 ans, mis en examen et écroué depuis le 1er juin 2024 dans le cadre de la disparition de Lyhanna, 11 ans, qui n'a toujours pas été retrouvée depuis le 29 mai dernier, est au cœur d'une vertigineuse enquête qui met au jour son passé trouble.

Pour Hélène, le passé revient comme un boomerang à la lumière des nouvelles révélations sur Jérôme Barella. Un examen médico-légal réalisé en septembre 2025 auprès de la jeune Rosa, 12 ans, atteste de lésions compatibles avec des viols. Cinq ans avant le premier signalement judiciaire visant cet homme qui, à cette époque, entretenait une relation amoureuse avec une mineure de 17 ans (affaire classée sans suite en février 2018), Hélène a fait sa connaissance sur un site de rencontres.

Nous sommes fin 2012, à Auch. La jeune femme a 17 ans et demi et Jérôme Barella vit à Auch, rue Dessoles, une artère centrale de la haute ville, au pied de la cathédrale Sainte-Marie. Il est inscrit sur des sites de rencontres amoureuses et il a dix ans de plus qu'Hélène. Selon Hélène, la relation épistolaire a duré bien après leur première rencontre physique.

Il me disait qu'il n'allait pas courir après moi si je fuyais. Et plus tard, il m'a renvoyé des messages pour que l'on se voie, alors qu'il devait être en couple. Il me disait qu'il voulait simplement discuter. Aujourd'hui, Hélène est mère d'une petite fille, plus jeune que Lyhanna.

Cette histoire avec Jérôme Barella est loin derrière elle. Elle espère que son témoignage libère la parole d'autres personnes qui auraient croisé la route de Jérôme Barella





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