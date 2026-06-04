Disparition de Lyhanna : colère et peur grandissante à Auch

Une trentaine de personnes ont manifesté à Auch pour dénoncer les manquements de la justice dans les affaires de violences sexuelles et sexistes, à l'occasion de la disparition de Lyhanna. Les manifestants ont également dénoncé le manque de moyens accordés à la justice et aux services d'enquête, ainsi que les insuffisances des moyens accordés à la lutte contre les violences faites aux femmes.

La disparition de Lyhanna a suscité une mobilisation à Auch, où une trentaine de personnes ont manifesté devant la préfecture pour dénoncer les manquements de la justice .

Selon les organisateurs, la mobilisation visait à Establir un lien entre la disparition de Lyhanna et les difficultés rencontrées par les victimes de violences sexuelles et sexistes. Les manifestants ont également dénoncé le manque de moyens accordés à la justice et aux services d'enquête.

La commission féministe de l'Union syndicale SUD-Solidaires Gers a mis en avant l'existence de plusieurs plaintes pour viol sur mineure déposées par le passé contre le suspect, Jérôme B., qui ont été classées sans suite ou n'ont pas abouti. Selon les organisateurs, cette situation entre dans les statistiques dénoncées par les mouvements féministes : 9 plaintes pour viol sur 10 n'aboutissent pas.

Pour l'organisation, cette affaire illustre les insuffisances des moyens accordés à la lutte contre les violences faites aux femmes, malgré les engagements pris ces dernières années au plus haut niveau de l'État. Les manifestants ont également exprimé leur colère et leur indignation face à la situation, ainsi qu'une peur grandissante face aux violences faites aux femmes





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