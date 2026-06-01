Les recherches se poursuivent à Fleurance (Gers) pour tenter de retrouver la trace de Lyhanna, une collégienne de 11 ans portée disparue depuis vendredi après-midi. L'inquiétude de ses parents et de ses proches se transforme peu à peu en désespoir.

Disparition de Lyhanna à Fleurance : la mère de la fillette révèle que le suspect connaissait la jeune adolescente. Les recherches se poursuivent à Fleurance ( Gers ) pour tenter de retrouver la trace de Lyhanna, une collégienne de 11 ans portée disparue depuis vendredi après-midi.

L'inquiétude de ses parents et de ses proches se transforme peu à peu en désespoir. L'homme interpellé et placé en garde à vue samedi est toujours placé dans les locaux de la gendarmerie à Auch. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures dimanche. Le suspect, âgé de 41 ans, est lui-même père de famille et réside dans une commune située à moins de 10 km du collège de Fleurance.

Sa fille sortait à 17 heures et non à 15 heures, lorsque la présence de Lyhanna dans sa voiture a été confirmée par l'exploitation de la vidéosurveillance. Au vu de ces éléments particulièrement inquiétants, le parquet avait décidé samedi de basculer en enquête de flagrance du chef d'enlèvement et de séquestration de mineur de moins de 15 ans et de saisir la section de recherches de Toulouse pour la suite des investigations.

La mère de Lyhanna a également révélé que sa fille avait été à une soirée pyjama chez ce couple dont l'homme a été arrêté au début de l'année scolaire. Cela expliquerait pourquoi la jeune adolescente a pris place dans le véhicule du suspect sans se méfier





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