Disparition de Gus Lamont : une arme à feu illégale trouvée chez les grands-parents, condamnation distincte de l'enquête principale

Alors que la disparition du petit Gus Lamont, 4 ans, reste non résolue, sa grand-mère, Josie Murray, a été condamnée pour possession d'un silencieux d'arme à feu illégal, une affaire distincte qui survient dans un contexte familial tendu.

La disparition du petit Gus Lamont, un garçonnet de quatre ans, survenue le 27 septembre 2025 à Oak Park Station, en Australie -Méridionale, continue de susciter une attention médiatique considérable.

L'enfant, qui jouait devant la maison familiale dans une zone isolée et désertique, n'a toujours pas été retrouvé malgré des mois de recherches intensives. Les opérations, comprenant des quadrillage du désert, l'usage de drones et d'hélicoptères, le pompage d'un barrage et l'exploration de cours d'eau, n'ont permis de découvrir aucune trace. Face à ce manque d'indices, les enquêteurs ont rapidement privilégié la piste criminelle. En 2026, l'enquête a officiellement été requalifiée en affaire de meurtre.

Les grands-parents de l'enfant, Josie et Shannon Murray, qui étaient présents au moment des faits, ont cessé de coopérer avec la police et ne communiquent désormais que par l'intermédiaire de leurs avocats, ce qui a accentué les soupçons pesant sur la famille. Dans ce contexte tendu, un événement judiciaire distinct mais impliquant un membre de la famille a eu lieu ce vendredi devant le tribunal d'Adélaïde.

Josie Murray, la grand-mère de Gus, a comparu pour une infraction liée aux armes à feu, un dossier qui n'est pas directement lié à la disparition de l'enfant mais qui alimente l'attention médiatique autour de l'affaire. Elle a plaidé coupable et reconnu la propriété d'un accessoire d'arme à feu illégal, plus précisément un modérateur de son, communément appelé silencieux, qui a été découvert au domicile des grands-parents.

En raison de son plaidoyer de culpabilité anticipé, elle a été condamnée à une amende de 10 500 dollars australiens, soit environ 6 400 euros. Les procureurs ont tenu à souligner que cette accusation n'avait aucun lien avec l'enquête sur la disparition du petit garçon, une précision qui n'a pas suffi à apaiser les interrogations des journalistes massés aux abords du tribunal, qui n'ont obtenu aucune déclaration de la part des intéressés.

Cette affaire parallèle souligne les tensions et les non-dits au sein de la famille Lamont/Murray, alors que l'enquête principale patine et que le mystère reste entier sept mois après la mystérieuse disparition de Gus. Les proches de l'enfant, notamment ses parents, continuent de vivre dans l'angoisse et l'incertitude, lançant des appels désespérés pour obtenir des informations.

La zone de disparition, extrêmement vaste et inhabitée, rend les recherches extrêmement difficiles et plusieurs hypothèses restent explorées par les forces de l'ordre, qui pensent que l'enfant est probablement décédé. L'attitude des grands-parents, qui ont choisi de se taire et de cesser toute collaboration, reste un point central des interrogations des enquêteurs





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