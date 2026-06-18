Disparition d'Aude Fagot : la justice ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration

L'enquête sur la disparition de l'infirmière de 44 ans dans le Doubs change de cadre juridique. Le parquet de Besançon ouvre une information judiciaire pour arrestation, enlèvement et séquestration, offrant des moyens d'investigation élargis aux gendarmes.

Près de trois semaines après la disparition d' Aude Fagot à Jougne, près de la frontière suisse dans le Doubs , l'enquête judiciaire a pris un tournant décisif.

Le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin, a confirmé que la simple enquête pour disparition inquiétante a été transformée en une information judiciaire pour arrestation, enlèvement et séquestration. Ce changement de cadre juridique, intervenu le 9 juin, permet aux enquêteurs de disposer de moyens d'investigation bien plus étendus. Alors que l'angoisse demeure pour les proches de l'infirmière de 44 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis 18 jours, la justice passe à la vitesse supérieure.

L'information judiciaire est une procédure réservée aux affaires pénales les plus graves, dirigée par un juge d'instruction indépendant. Contrairement à une enquête préliminaire menée sous l'autorité du parquet, elle offre des outils coercitifs plus puissants. Comme l'explique le procureur Logelin, ce cadre permet une plus grande réactivité si l'intervention d'un tiers venait à être mise en évidence.

Concrètement, la section de recherches de Besançon et les gendarmes locaux peuvent désormais recourir à des écoutes téléphoniques, à la géolocalisation en temps réel, à des perquisitions sans contrainte, et surtout à des commissions rogatoires internationales. Cette dernière possibilité est cruciale dans cette affaire, car la voiture d'Aude Fagot a été retrouvée vide à Jougne, commune limitrophe de la Suisse, laissant planer la possibilité d'une fuite ou d'un enlèvement au-delà de la frontière.

Les recherches sur le terrain n'ont pour l'instant donné aucun résultat tangible. Une battue citoyenne organisée les 7 et 8 juin a mobilisé plus de 200 personnes autour du refuge de la Joux, sans succès. Le capitaine de gendarmerie Laurent Etienne a alors déclaré qu'à ce stade, rien ne permettait d'écarter l'une des hypothèses : accident, disparition volontaire ou intervention d'un tiers. Le mystère reste entier.

Par ailleurs, le procureur a indiqué qu'aucune constitution de partie civile n'a encore été enregistrée de la part des proches, ce qui est classique dans les premières semaines d'une telle affaire. La famille avait donné l'alerte après que le compagnon d'Aude Fagot, Hédi Merras, a exprimé son inquiétude. La transition vers l'information judiciaire ouvre la voie à d'éventuelles mises en examen, et laisse espérer que les investigations pourront progresser plus efficacement pour retrouver l'infirmière disparue





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